Полностью закрытым отраслям хотят продлить период предоставления поддержки

Поправки, которые предусматривают предоставление поддержки закрытым секторам до 30 января будущего года, могут быть рассмотрены Кабинетом министров уже во вторник.

Получить грант на оборотные средства и субсидию на выплату заработной платы в декабре этого года и январе следующего смогут предприятия, ведущие бизнес в сфере аттракционов и парков развлечений и отдыха, другой деятельности по развлечениям и отдыху, а также компании, специализирующиеся на азартных играх и пари и предоставляющие услуги баров.

В то же время сейчас не готовятся дополнительные меры поддержки для частично закрытых с 15 ноября по 11 января секторов, таких как торговля или общественное питание. Однако этим компаниям доступны другие программы поддержки, в том числе запланирована поддержка за период локдауна после получения одобрения от Европейской комиссии (ЕК).

В министерстве также отметили, что на прошлой неделе в окончательном чтении были одобрены поправки к закону о преодолении Covid-19, предусматривающие отсрочку налоговых платежей до 30 июня 2023 года, а также разрешающие скидки на аренду государственных и муниципальных помещений с 11 октября по 31 декабря.

Как сообщалось ранее, грант на обеспечение оборотных средств составит 30% от валовой заработной платы на предприятии, включая общую сумму внесенных работодателем обязательных взносов государственного социального страхования в июле, августе и сентябре 2021 года, но не более 100 000 евро за каждый месяц периода поддержки в отдельности (1,8 миллиона евро для группы связанных лиц).