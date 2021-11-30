Павлютс: За неделю число коек для пациентов с Covid-19 сократилось на 15%

Данные прошлой недели показывают, что в среднем в больницы попадают 76 человек в день. Число пациентов с тяжелым течением заболевания снизилось на 10%. Однако министр подчеркнул, что в настоящее время количество тяжелых пациентов значительно выше, чем прошлой зимой, что можно объяснить распространенностью дельта-штамма вируса SARS-CoV-2.

За неделю количество коек для пациентов с Covid-19 сократилось на 15% с 2061 до 1746. Пациенты с Covid-19 дополнительно проходят лечение в специализированных больницах.

В начале недели было занято 51% коек, приспособленных для пациентов с Covid-19 в латвийских больницах. Загрузка коек реанимации составила 59%.

В Рижском регионе планирования занято 428 или 60% из 719 коек, приспособленных для пациентов с Covid-19, в Видземском регионе - 50% из 145 коек, 47% коек занято в Земгале и Курземе, 435% - в Латгале (200 из 469).

В 21 больнице неотложной медицинской помощи средняя занятость коек за неделю вчера составляла 74%, однако в этих больницах увеличивается загрузка терапевтических коек, особенно в Рижском и Видземском регионах.

За последнюю неделю количество вызовов службы неотложной помощи от пациентов с Covid-19 уменьшилось.