На прошлой неделе заражение Covid-19 быстрее распространялось среди привитых

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ранее прогнозировал, что Covid-19 с ростом доли вакцинированных людей все чаще будет обнаруживаться у них. Медики также напомнили, что основная цель вакцинации - предотвратить серьезное заболевание Covid-19 и смерть, а не заражение.

Если сравнивать заболеваемость среди привитых и невакцинированных жителей Латвии, то рост среди непривитых на прошлой неделе составил 9,7%, тогда как среди привитых заболеваемость росла более интенсивно - на 13,4%, сообщил депутатам Перевощиков.

На прошлой неделе заболели 3762 человека, которые не были вакцинированы от Covid-19 или еще не завершили курс вакцинации, что составляет 59,7% всех случаев, и 2535 вакцинированных (40,3%).

"Это может быть связано с тем, что у непривитых людей больше ограничений, чем у вакцинированных. Если больше ограничений, болезнь распространяется меньше", - сказал Перевощиков.