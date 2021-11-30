Вт, 30.11.2021
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Йенс Столтенберг, генсек НАТО
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На прошлой неделе заражение Covid-19 быстрее распространялось среди привитых

Иллюстративное фото ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

На прошлой неделе инфекция Covid-19 среди вакцинированного населения распространялась быстрее, чем среди невакцинированного, что можно объяснить разной степенью ограничений, заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией эпидемиолог Юрий Перевощиков.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ранее прогнозировал, что Covid-19 с ростом доли вакцинированных людей все чаще будет обнаруживаться у них. Медики также напомнили, что основная цель вакцинации - предотвратить серьезное заболевание Covid-19 и смерть, а не заражение.

Если сравнивать заболеваемость среди привитых и невакцинированных жителей Латвии, то рост среди непривитых на прошлой неделе составил 9,7%, тогда как среди привитых заболеваемость росла более интенсивно - на 13,4%, сообщил депутатам Перевощиков.

На прошлой неделе заболели 3762 человека, которые не были вакцинированы от Covid-19 или еще не завершили курс вакцинации, что составляет 59,7% всех случаев, и 2535 вакцинированных (40,3%).

"Это может быть связано с тем, что у непривитых людей больше ограничений, чем у вакцинированных. Если больше ограничений, болезнь распространяется меньше", - сказал Перевощиков.

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При этом эксперт подчеркнул, что вакцинация имеет очень хороший положительный эффект. На 10 000 человек вероятность инфицирования невакцинированных людей по-прежнему в два раза выше, чем у вакцинированных. Вероятность госпитализации невакцинированных людей была в 3,7 раза выше, а с точки зрения смертности защитный эффект вакцинации еще сильнее.


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