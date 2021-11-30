Правительство приняло решение: рождественские ярмарки - в "зеленом" режиме

Как сообщили в Министерстве экономики, поправки к распоряжению Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайного положения" вступят в силу на следующий день после их публикации на сайте likumi.lv и это произойдет в ближайшие дни.

Организаторы уличной торговли должны обеспечить в месте проведения ярмарки работу в эпидемиологически безопасных условиях - все торговцы и посетители ярмарки должны носить маски, должна соблюдаться минимальная дистанция 2 м между торговыми точками, кроме того, организаторы обязаны обеспечить посетителям возможность соблюдать дистанцию не менее 2 м с остальными посетителями рынка.

Поток посетителей на ярмарках также должен контролироваться и регулироваться таким образом, чтобы обеспечить свободное передвижение посетителей в проходах и предотвратить увеличение концентрации людей, в том числе необходимо обеспечить расстояние не менее 2 м между торговыми точками и очередями посетителей в разных торговых точках.

Также должны быть обеспечены физическое ограничение места уличной торговли и проверка сертификатов Covid-19 у входа, чтобы предотвратить проникновение потенциально опасных с эпидемиологической точки зрения лиц на территорию ярмарки и контролировать поток и количество участников.

На одного посетителя на уличных ярмарках должно быть предусмотрено не менее 10 квадратных метров площади.

В местах уличной торговли также можно предоставлять услуги общественного питания с соблюдением всех ранее установленных требований эпидемиологической безопасности при оказании услуг общественного питания.

При этом в местах проведения ярмарок не будут разрешены развлекательные мероприятия, такие как тематические праздники, аттракционы, музыкальные представления, за исключением тематических выставок при условии обеспечения расстояния 2 м между отдельными посетителями или членами разных домохозяйств.

Как и в других местах оказания торговых услуг, организаторы уличной торговли должны назначить ответственное лицо, которое в месте организации уличной торговли будет следить за выполнением мер эпидемиологической безопасности. Информация об ответственном лице должна быть размещена на видном месте.

Ответственное лицо обязано разработать и задокументировать систему внутреннего контроля по реализации мер эпидемиологической безопасности, в которой должна быть описана процедура обеспечения соблюдения физической дистанции и недопущения повышения концентрации посетителей, а также порядок проверки сертификатов Covid-19 у участников торговли и посетителей.

"Рождественские и сезонные ярмарки - не только традиция, но и возможность для местных домашних производителей, ремесленников и малых предприятий продавать свою продукцию, которую многие выбирают в качестве подарков и поддержки местных производителей и для которой основным месяцем сбыта является декабрь", - отметил министр экономики Янис Витенбергс.

По словам министра, общество очень соскучилось по атмосфере Рождества.

"К сожалению, в результате различных длительных обсуждений и согласований мы опоздали как минимум на пару недель, но достигли компромисса, и рождественские ярмарки смогут проходить в безопасных условиях", - подчеркнул министр.

Министерство экономики призывает организаторов ярмарок, торговцев и посетителей проявлять крайнюю осторожность и соблюдать все меры предосторожности, включая использование масок для лица, чтобы свести к минимуму риск распространения Covid-19.

Действующие правила предусматривали, что организованная уличная торговля, в том числе рождественские ярмарки, будет запрещена до 11 января следующего года.