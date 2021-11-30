Омикрон: Правительство Эстонии ввело новые ограничения для прибывающих

"Целью распоряжения правительства является ограничение масштабного распространения омикрон-штамма, пока мы получим больше научно обоснованной информации о новом штамме вируса. В том числе, мы ждем данные о том, насколько омикрон-штамм действительно заразен и к насколько серьезному течению болезни он приводит по сравнению с дельта-штаммом. Также намного важнее, чем когда-либо ранее, вакцинироваться. Для тех, кто еще не вакцинирован, настал последний момент это сделать, а тех, кому нужно получить бустерную дозу, просим сделать это при первой же возможности. У нас есть важная цель – через ограничение распространения вируса и дальше сохранять общество открытым".

В список стран с повышенным уровнем риска заражения омикрон-штаммом внесены восемь стран Южной Африки: ЮАР, Ботсвана, Малави, Лесото, Эсватини, Намибия, Мозамбик и Зимбабве. По эпидемиологическим причинам Департамент здоровья добавил в список стран с высоким риском также Египет и Турцию. Для всех, кто прибывает из этих стран, с завтрашнего дня вводится обязательное тестирование, вне зависимости от того, прибывают они в Эстонию по воздуху, по земле или по морю.

Прибывающие из стран с высоким риском заражения омикрон-штаммом должны тестироваться или оставаться в изоляции

В изоляции не должны находиться те, кто вакцинировался в течение последних 12 месяцев или переболел ковидом в течение последних шести месяцев, если сразу по прибытии они сдадут PCR-тест и получат отрицательный ответ.

Люди, которые не прошли вакцинацию и не болели, могут тестами сократить 10-дневный срок изоляции. Для этого нужно сдать PCR-тест незамедлительно после прибытия в Эстонию и пройти повторное тестирование не раньше, чем на шестой день. Если оба результата будут отрицательными, можно вернуться к повседневной жизни.

И вакцинированные, и невакцинированные до получения результата теста должны находиться по месту проживания.