Вт, 30.11.2021
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Левитс призвал США усилить присутствие в Балтийском регионе

Энтони Блинкен и Эгил Левитс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Президент Латвии Эгил Левитс во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник в Рижском замке призвал к усилению присутствия США в Балтийском регионе, сообщили в пресс-службе президента.

В ходе встречи обсуждалась региональная безопасность. Левитс высоко оценил присутствие войск США в регионе и призвал к его усилению с учетом все более усложняющейся ситуации на внешних границах Европейского союза и НАТО.

Блинкен поблагодарил Латвию за организацию встречи министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения вопросов, касающихся будущего альянса. Госсекретарь отметил, что США серьезно обеспокоены сосредоточением российских вооруженных сил на границе с Украиной.

Галерея: Встреча Эгила Левитса и Энтони Блинкена

Он также подчеркнул, что альянсу важно быть сильным и способным быстро реагировать на потенциальные угрозы, в том числе путем поиска способов поддержки Украины в укреплении ее обороноспособности.

Госсекретарь подтвердил, что президент США Джо Байден поддерживает безопасность Балтийского региона и 5-ю статью договора о НАТО, и эти вопросы будут подробно обсуждаться сегодня на встрече министров иностранных дел стран альянса.

В ходе беседы президент подчеркнул важность трансатлантических связей не только в сфере обороны, но и в укреплении экономики и демократии. Левитс призвал США активно участвовать в инвестиционном фонде Инициативы трех морей, а также принять участие в саммите инициативы и бизнес-форуме в июне 2022 года в Риге.

Блинкен выразил поддержку Инициативе трех морей и выразил готовность США принять в ней участие.

Стороны также обсудили инициированный президентом США "Саммит за демократию", который пройдет в онлайн-формате на следующей неделе.


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