При въезде в Латвию можно будет добровольно сдать тест на Covid-19

Это решение было принято на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", чтобы сократить его ввоз на территорию Латвии, насколько возможно.

На заседании правительства обсуждался вопрос о том, что делать ПЦР-тест на Covid-19 нужно будет при въезде в Латвию на любом транспорте - самолете, автобусе, поезде или пароме.

Против этого решения возражал министр сообщения Талис Линкайтс, который заявил, что оно противоречит регламенту ЕС, который предусматривает, что любые дополнительные ограничения могут быть применены только в исключительных случаях и на срок до 14 дней.

Также с решением тестировать всех прибывающих в Латвию не согласился министр финансов Янис Рейрс, который считает, что после введения такого требования люди, не желающие вакцинироваться, будут въезжать в Латвию через сухопутные границы из аэропортов Эстонии или Литвы на частных автомобилях. Рейрс также добавил, что экономический аспект данного решения не был проанализирован.

Против этого решения возражал и министр юстиции Янис Борданс, который считает, что люди могут не понять необходимость такого требования. По мнению министра, людям должно быть разрешено тестироваться добровольно.

Введение обязательных тестов отстаивал министр здравоохранения Даниэль Павлютс, который заявил, что это поможет Латвии выиграть время и воспрепятствовать распространению нового штамма вируса.