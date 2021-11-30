Миссию воздушной полиции НАТО в Литве будут выполнять польские военные

"То, что миссию воздушной полиции НАТО возглавили польские военные, особенно важно и символично - сейчас мы сообща противостоим гибридной атаке на белорусской границе. Однако, невзирая на всевозможные попытки покуситься на стабильность региона, исторически мы твердо стояли вместе", - сказал на мероприятии вице-министр обороны Литвы Вилюс Семешка.

По его словам, хотя учения "Запад-2021" завершились, вызовов не становится меньше, так как Россия стягивает свои войска к украинской границе.

"Вполне вероятно, что российские военные самолеты будут и в дальнейшем игнорировать правила безопасной воздушной навигации. Поэтому миссия польского контингента здесь не будет легче, чем раньше, - сказал вице-министр. - Однако я убежден, что участие союзников по НАТО в этой миссии и их профессионализм будут и впредь обеспечивать стабильность, которая так нужна нам в нашем регионе".

Польша участвует в миссии десятый раз. Численность польской смены составит до 150 человек - это летчики, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по коммуникации и др.

Миссию воздушной полиции НАТО из Эстонии на базе ВВС в Эмари усилят бельгийские военные на истребителях Eurofighter Typhoon. Они сменят итальянских военных.

Семешка поблагодарил датских и португальских военнослужащих. "Ваши подразделения прекрасно выполнили работу по охране восточных границ воздушного пространства альянса", - сказал он.