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Наступило самое холодное время года, когда нужно особенно подумать о приеме витаминов, укреплении иммунитета, соответствующей одежде и других профилактических мерах.

За последний год хотя бы раз простужались 55% опрошенных жителей Латвии, в том числе 43% простужались 1-2 раза, 9% – 3-4 раза, 2% – 5-6 раз, 1% – чаще, 41% за последний год вообще не простужались, а еще 3% не могли дать конкретного ответа. Об этом свидетельствуют результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS. В связи с началом самого холодного времени года о симптомах простуды, лечении и “методах народной медицины” рассказывает семейный врач Зане Зитмане.

Простуда, грипп и Covid-19

Во всех случаях заболевания вызываются вирусами, но, если в случае гриппа и Covid-19 болезнь вызывается конкретным вирусом, то словом “простуда” обозначают любое вирусное заболевание верхних дыхательных путей, например, различные аденовирусы, энтеровирусы, риновирусы и другие, которые регулярно меняют свою структуру и поэтому труднее определяются, объясняет З. Зитмане. Поэтому простуду также вызывает не переохлаждение, а вирус.

Наиболее характерные отличия гриппа от Covid-19:

при гриппе – очень высокая температура (выше 39o C), сухой кашель и ломота в костях;

при Covid-19 – высокая температура (выше 38o C), боль в горле, отсутствие обоняния и вкуса, кашель, заложенный нос.

В то же время специалист отмечает, что эти признаки могут проявляться у каждого индивидуально, поэтому в случае заболевания нужно обязательно консультироваться с врачом, который определит вирус, вызвавший заболевание, и назначит лечение.

Чаще простужается молодежь

Данные Мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что чаще в течение последнего года простужается молодежь. В возрастной группе 18–24 лет за последние 12 месяцев хотя бы раз простывали 73%, в группе 25–34 лет – 67%, 35-44 лет – 66%, 45-54 лет – 51%, 55-63 лет – 43%, а реже всего за последний год простужались жители в возрасте 64-75 лет – 40%. З. Зитмане объясняет это тем, что молодежь социально более активна и ежедневно встречается с большим числом людей, поэтому у молодых людей больше возможностей “поймать” вирусы.

Врач напоминает, что в сезон вирусов нужно особенно остерегаться младенцам, маленьким детям в возрасте до 2 лет, пожилым людям, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями, а также людям с лишним весом. При этом нужно помнить о том, что заболеть вирусом в тяжелой форме могут также молодые и здоровые люди – в организме может возникнуть слишком сильный иммунный ответ (цитокиновый шторм), когда иммунитет начинает атаковать собственные клетки, что приводит к поражению органов и в тяжелых случаях может закончиться летально.

Лечение

При простуде рекомендуются средства для понижения температуры – парацетамол и/или ибупрофен, сиропы от кашля – при сухом кашле и для отхаркивания, желательно также пользоваться пульсовым оксиметром, чтобы в случае Covid-19 определить уровень кислорода в крови. З. Зитмане отмечает, что с врачом необходимо связаться, если повышенная температура держится дольше 3–4 дней, а также появилась дыхательная недостаточность и боль в груди. В случае Covid-19 или во время вспышек гриппа с врачом следует связаться уже при появлении первых симптомов, чтобы выбрать наиболее правильную тактику диагностики и лечения, а также принять необходимые меры эпидемиологической безопасности.

Семейный врач призывает критически оценивать “методы народной медицины” и сначала обсудить их с врачом. Теплый чай не навредит, а вот совать в нос зубки чеснока не нужно, так как это может вызвать ожог слизистой оболочки носа.

Профилактика

Для профилактики вирусных заболеваний нужно позаботиться о том, чтобы в организме было всего достаточно – нужно есть полезную пищу (в том числе свежие фрукты и овощи), пить достаточное количество жидкости (не мене 1,5 литра в день), заниматься физкультурой (не менее 1 часа в день), а также проводить время на свежем воздухе. Также нужно регулярно употреблять витамин D и следить за тем, чтобы его уровень был оптимальным – приблизительно от 50 до 90 нмоль/литр.

Эти рекомендации могут пригодиться для укрепления иммунитета, чтобы переболеть вирусами в более легкой форме, однако нужно помнить, что “естественный иммунитет” не гарантирует легкого течения заболевания, поэтому нужно выбирать более надежные возможности профилактики, которые обеспечивают более стабильный и полноценный иммунитет: и от гриппа, и от Covid-19 прежде всего рекомендуется вакцинация.