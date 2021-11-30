Видео ⟩ Полиция ищет мужчину, который столкнул человека с электросамоката
4 августа 2021 года вскоре после 18:00 неизвестный с применением физической силы столкнул молодого человека с электросамоката Bolt на улице Гертрудес в Риге.
4 августа 2021 года вскоре после 18:00 неизвестный с применением физической силы столкнул молодого человека с электросамоката Bolt на улице Гертрудес в Риге.
Видео: Неизвестный мужчина столкнул человека с электросамоката
В связи с инцидентом полиция начала процесс административного правонарушения за мелкое хулиганство.
Рижская муниципальная полиция просит жителей помочь в опознании нарушителя.
Муниципальная полиция указывает: "Если вы можете опознать мужчину на видео, позвоните по телефону 67181204 или 67181205".
Полиция также призывает мужчину отозваться добровольно.