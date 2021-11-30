Вт, 30.11.2021
Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо, попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов - желтые и красные. Желтые - это "непонятно", красные - это те, кто под запретом. Руслан Белый, комик
Руслан Белый, комик
3

Видео ⟩ Полиция ищет мужчину, который столкнул человека с электросамоката

ФОТО: Ekrānšāviņš

4 августа 2021 года вскоре после 18:00 неизвестный с применением физической силы столкнул молодого человека с электросамоката Bolt на улице Гертрудес в Риге.

Видео: Неизвестный мужчина столкнул человека с электросамоката

В связи с инцидентом полиция начала процесс административного правонарушения за мелкое хулиганство.

Рижская муниципальная полиция просит жителей помочь в опознании нарушителя.

Муниципальная полиция указывает: "Если вы можете опознать мужчину на видео, позвоните по телефону 67181204 или 67181205".

Полиция также призывает мужчину отозваться добровольно.


НАВЕРХ
Back