Видео ⟩ Эксперимент: антиваксеры слепо распространяют "сказку", которую разместил фейковый профиль

Согласно описанию группы, в нее приглашаются как работодатели, которые "не запрашивают у сотрудников ЭТОТ сертификат", так и сотрудники. Есть также приписка: "Не кенгуру будут решать, кому жить, а кому умереть!".

Наблюдение передачи Bez Tabu показывает, что чаще объявления в группе размещают люди, которые ищут работу. Хотя правила гласят, что группа не предназначена для агентов по продажам, Bez Tabu убедилась, что агенты активно используют любую возможность для обращения к членам группы в личном письме.

Группу единомышленников создала женщина по имени Елизавета. Передача Bez Tabu приглашала Елизавету на интервью о создании этой группы, но получила отказ: "Спасибо за возможность высказаться, но все-таки нет!".

Bez Tabu решила создать фальшивый профиль, чтобы проверить реакцию членов группы на публикацию объявления о поиске вакансии.

"Сегодня я получила известие о том, что с 15 декабря со мной прекратят трудовые отношения, потому что я категорически отказываюсь вводить ЭТУ жидкость. У нас в семье ребенок, муж не работает с середины ноября точно по той же причине. Нам нужны средства к существованию, потому что расходы достаточно высоки, мы стараемся их сократить, но есть вещи, которые нельзя не покупать", - написала передача в группе с фейкового профиля.

За несколько дней записью поделились более 600 участников. Рядом с постом можно прочитать более 260 комментариев, а также 550 человек отреагировали иконками эмоций.

В комментариях можно прочитать, что в таких случаях, когда есть угроза увольнения, необходимо получить так называемый больничный, другой антиваксер тем временем приглашает на демонстрации. А еще есть призывы "наказать государство".

Подробнее - в сюжете передачи!