Откровения "медсестры из Любляны" о вакцинах оказались очередным фейком

В записи говорилось, что часть вакцин якобы являются плацебо, а часть содержит онкологический ген, который стимулирует развитие рака. Ничего из этого не соответствует действительности, а женщина - не медсестра UKCL.

В записи говорится, что главная медсестра UKCL ушла с работы и записала видеообращение, в котором раскрыла заговор о вакцинах от Covid-19. Продемонстрировав ампулы с вакцинами, на которых был порядковый номер, она пояснила:

"Номер 1 - плацебо, физиологический раствор.

Номер 2 - классическая ампула с РНК.

Номер 3 - ядро РНК, которое содержит онкологический ген, который связан с аденовирусом, который вызывает развитие рака. Ампулы под номером 3 приводят к тому, что у людей, которые его получат, в течение двух лет начнется рак мягких тканей."

В записи также опубликован кадр из видео, на котором якобы видна эта медсестра. Однако UKCL сообщила словенскому порталу 24eu, что они не знают эту женщину.

"Мы отрицаем эту историю и все ее версии. Женщина на видео - не главная медсестра UKCL. Она никогда не работала в UKCL и не работает. Такое мероприятие в наших помещениях не происходило".

Главная медсестра UKCL там по-прежнему работает. Она призывает жителей вакцинироваться от Covid-19, указавая, что вакцины безопасны и защищают от тяжелого хода болезни и смерти. 24eu сообщает, что эта ложная новость изначально появилась в российской социальной сети VKontakte, где ее распространяли противники вакцинации, чьи записи уже не раз опровергались.