Откровения "медсестры из Любляны" о вакцинах оказались очередным фейком

В записи говорилось, что часть вакцин якобы являются плацебо, а часть содержит онкологический ген, который стимулирует развитие рака. Ничего из этого не соответствует действительности, а женщина - не медсестра UKCL.
В записи говорится, что главная медсестра UKCL ушла с работы и записала видеообращение, в котором раскрыла заговор о вакцинах от Covid-19. Продемонстрировав ампулы с вакцинами, на которых был порядковый номер, она пояснила:
"Номер 1 - плацебо, физиологический раствор.
Номер 2 - классическая ампула с РНК.
Номер 3 - ядро РНК, которое содержит онкологический ген, который связан с аденовирусом, который вызывает развитие рака. Ампулы под номером 3 приводят к тому, что у людей, которые его получат, в течение двух лет начнется рак мягких тканей."
В записи также опубликован кадр из видео, на котором якобы видна эта медсестра. Однако UKCL сообщила словенскому порталу 24eu, что они не знают эту женщину.
"Мы отрицаем эту историю и все ее версии. Женщина на видео - не главная медсестра UKCL. Она никогда не работала в UKCL и не работает. Такое мероприятие в наших помещениях не происходило".
Главная медсестра UKCL там по-прежнему работает. Она призывает жителей вакцинироваться от Covid-19, указавая, что вакцины безопасны и защищают от тяжелого хода болезни и смерти. 24eu сообщает, что эта ложная новость изначально появилась в российской социальной сети VKontakte, где ее распространяли противники вакцинации, чьи записи уже не раз опровергались.
На 29 ноября в Словении вакцинировалось 54% жителей, свидетельствуют данные Our World in Data. Этой осенью в Словении были высокие показатели распространения болезни в стране, превысив 3 тысячи случая инфекции за день, однако смертность ниже: по сравнению с ноябрем прошлого года, когда от Covid-19 умирало более 50 людей за день, в этом ноябре число умерших не превышало 21 человек в день.