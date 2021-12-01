Ср, 1.12.2021
Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо, попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов - желтые и красные. Желтые - это "непонятно", красные - это те, кто под запретом. Руслан Белый, комик
Руслан Белый, комик

Норвегия усиливает ковид-ограничения

Иллюстративное фото ФОТО: borisimple/shutterstock

Норвегия вводит новые мероприятия по борьбе с пандемией, в том числе - новые рекомендации для жителей. Жителям советуют носить маски при контакте с медиками, социальными работниками, в общественном транспорте и в магазинах - если невозможно соблюдать дистанцию, сообщил премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стере.

Со среды людям, которые живут вместе с больными Covid-19, нужно будет соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата теста на Covid-19.

Это правило будет касаться всех взрослых, независимо от статуса вакцинации, но для детей будет лишь рекомендацией, сообщил Стере.

Люди, которые заболели Covid-19, должны будут провести пять дней на карантине.

Премьер-министр подчеркнул, что пандемия не закончилась, но входит в новую фазу. Надо привыкнуть к жизни с коронавирусом и контролировать его, сказал Стере.

Он признал, что новый южноафриканский штамм ("омикрон") Covid-19 вызывает опасения, но власти внимательно следят за ситуацией. 

Стере также призвал граждан идти вакцинироваться от Covid-19 и получать бустерную дозу, если это предлагается. 

В Норвегии борьба с пандемией долгое время шла довольно успешно, и в сентябре была отменена большая часть ограничений. Однако число заболевших стало расти, и правительству пришлось ввести новые ограничения в середине ноября.


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