Норвегия усиливает ковид-ограничения

Со среды людям, которые живут вместе с больными Covid-19, нужно будет соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного результата теста на Covid-19.

Это правило будет касаться всех взрослых, независимо от статуса вакцинации, но для детей будет лишь рекомендацией, сообщил Стере.

Люди, которые заболели Covid-19, должны будут провести пять дней на карантине.

Премьер-министр подчеркнул, что пандемия не закончилась, но входит в новую фазу. Надо привыкнуть к жизни с коронавирусом и контролировать его, сказал Стере.

Он признал, что новый южноафриканский штамм ("омикрон") Covid-19 вызывает опасения, но власти внимательно следят за ситуацией.

Стере также призвал граждан идти вакцинироваться от Covid-19 и получать бустерную дозу, если это предлагается.