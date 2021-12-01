Видео ⟩ Грузовик съехал в канаву и столкнул BMW

Netīrītu ceļu dēļ negadījums pie Ķekavas apļa, uz Rīgas apvedceļa, notika neilgi pēc plkst. 7.00 rīta. Avārija, kurā tika ierauts vieglais “BMW” un kravas auto, sagādāja problēmas ne tikai tajā iesaistītajiem, bet arī pārējiem braucējiem, jo ceļš uz samērā ilgu laiku tika daļēji bloķēts. Smagais auto nonāca grāvī, jo tā šoferis, glābjoties no smagākām sekām, darīja visu, lai “nesamīcītu” “BMW”, kas ir daudzreiz vieglāks un krietni mazāks par smilšvēdēju.

Авария произошла около 7 утра на Рижской окружной дороге около Кекавского круга, из-за того, что покрытие не было расчищено. В аварии поучаствовал грузовой автомобиль и легковой BMW, но проблемы коснулись и других водителей, так как некоторое время дорога была частично блокирована.

Грузовик попал в кювет потому, что его водитель, чтобы не допустить более страшных последствий, делал все, чтобы не смять BMW, который весит значительно меньше, чем грузовик с песком.

К счастью, никто из водителей не получил тяжелых травм. Прибывшая на место бригада медиков после осмотра заявила, что госпитализация не нужна. С помощью специальной техники удалось вытащить грузовик из канавы. Это произошло довольно быстро, так как грузовое отделение было пустым.