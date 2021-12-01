Убытки Рижского аэропорта во время пандемии продолжают расти

Как поясняет руководство аэропорта, оборот был на 370 тыс. евро (1,8%) меньше, чем планировалось, а убытки - на 4,932 млн евро меньше, чем прогнозировалось. Это связано с снижением издержек из-за уменьшения объема оказанных услуг, кроме того, в июне была получена компенсация за отчуждение земли на сумму 1,897 млн евро в соответствии с договором с SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, которое реализует в Латвии проект Rail Baltica.

На деятельность Рижского аэропорта продолжает влиять пандемия Covid-19. За девять месяцев в аэропорту обслужено 1,43 млн пассажиров, что на 21% меньше, чем за тот же период 2020 года, а по сравнению с соответствующим периодом 2019 года - на 76% меньше.

Количество полетов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года за девять месяцев уменьшилось на 13%. В сегменте пассажирских перевозок сокращение составило 22%, а грузовые перевозки и бизнес-рейсы увеличились соответственно на 8% и 19%.