Ср, 1.12.2021
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Леонид Якубович, телеведущий

"Меня два дня штормило": Усик о самой тяжёлой тренировке в своей жизни

Александр Усик ФОТО: AP/Scanpix

Украинский боксёр Александр Усик вспомнил свою самою сложную тренировку в жизни. Рассказ спортсмена приводит Instagram-аккаунт LuckyPunch.

34-летний украинец рассказал, что это произошло во время подготовки к Олимпиаде 2012 года в Лондоне. 

"Когда мы готовились к Олимпийским играм 2012 года, мы плыли в бассейне 10 км. Нельзя было останавливаться - лишь плаваешь от бортика до бортика. Мы плыли 5 часов 3 минуты. Конкретно я плыл 5 часов 3 минуты", - сказал Александр.

"Было нелегко, но после того, как я это сделал, то подумал, что без проблем смог бы стать пилотом космического корабля, ведь мне бы это гораздо легче было. Меня потом два дня штормило", - рассказал боксёр. Усик также отметил, что ощущение того, что заплыв продолжается, не покидало его некоторое время даже во время еды.

На Олимпиаде в Лондоне украинец выиграл золотую медаль, в финале победив итальянца Клементе Руссо.

26 сентября 2021 года Усик единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.


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