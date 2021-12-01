"Меня два дня штормило": Усик о самой тяжёлой тренировке в своей жизни

34-летний украинец рассказал, что это произошло во время подготовки к Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

"Когда мы готовились к Олимпийским играм 2012 года, мы плыли в бассейне 10 км. Нельзя было останавливаться - лишь плаваешь от бортика до бортика. Мы плыли 5 часов 3 минуты. Конкретно я плыл 5 часов 3 минуты", - сказал Александр.

"Было нелегко, но после того, как я это сделал, то подумал, что без проблем смог бы стать пилотом космического корабля, ведь мне бы это гораздо легче было. Меня потом два дня штормило", - рассказал боксёр. Усик также отметил, что ощущение того, что заплыв продолжается, не покидало его некоторое время даже во время еды.

На Олимпиаде в Лондоне украинец выиграл золотую медаль, в финале победив итальянца Клементе Руссо.