Фото и видео ⟩ 15-летний мальчик устроил обстрел в американской школе

За нападение задержан 15-летний школьник, у которого изъяли винтовку, сказано в заявлении местного офиса шерифа.

Подозреваемый не сопротивлялся задержанию и просил обеспечить ему адвоката. Никаких пояснений по поводу мотивов своих действий он пока что не представлял.

Убиты 14- и 17-летняя девочки, и 16-летний мальчик, сообщают чиновники.

Один из раненых - учитель, а остальные - школьники.

Во время нападения стрелок хотел войти в один из классов, где забаррикадировались школьники вместе с учителем. Через закрытую дверь он назвал себя работником департамента шерифа и пытался убедить детей открыть дверь. Однако учитель заподозрил неладное и заявил, что не собирается рисковать. Стрелок продолжил говорить, что он - полицейский, но случайно оговорился и назвал учителя "бро". После этого ученики сразу поняли, что за дверью - точно не помощник шерифа.

Видео: ученики разговаривают с преступником через дверь класса

A student from inside Oxford High School captured this footage of the possible shooter trying to get into the classroom by impersonating a sheriff



The students did not open the door and escaped through a windowhttps://t.co/DCKb6l555w pic.twitter.com/gQWOuJPAAL — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 30, 2021

Подозреваемый сделал от 15 до 20 выстрелов и действовал один, сообщила полиция.

Чиновники подсчитали, что подозреваемый сдался через пять минут после того, как вызвали полицию.

Его помог задержать полицейский, который работает в школе. Во время задержания выстрелов не было проведено и подозреваемый не был ранен.

"Он поддался без проблем", - сказал заместитель шериф Майк Маккейб, добавив, что перед обстрелом подозреваемый находился в классе.

Школа была эвакуирована, а полиция три раза обследовала территорию, чтобы убедиться, что раненых не осталось.

Чиновники на пресс-конференции сказали, что подозреваемый пока что отказывается говорить с полицией и сотрудничать.

Маккейб рассказал, что подозреваемый просил своих родителей не разговоривать с полицией.

Газета Detroit Free Press сообщала, что из-за слухов о возможном нападении некоторые школьники во вторник прогуляли уроки.