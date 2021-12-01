"Динамо" уступило в первом матче под руководством Крикунова
В среду, 1 декабря, рижское "Динамо" у себя дома в серии буллитов уступило череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В среду, 1 декабря, рижское "Динамо" у себя дома в серии буллитов уступило череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.
Рижане вышли вперёд на 13-й минуте благодаря Лукашу Радилу. На 22-й минуте Владислав Кодола сравнял счёт, а на 27-й минуте Даниил Вовченко забросил вторую шайбу в ворота латвийской команды. На 45-й минуте Радил оформил дубль, восстановив равенство в счёте.
В овертайме командам не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались игроки "Северстали". Победный буллит реализовал Даниил Вовченко.
Для "Динамо" это поражение стало шестым подряд и первым под руководством нового главного тренера Владимира Крикунова. В данный момент рижане с 27 очками в 33 матчах занимают последнее, 12-е место в Западной конференции.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" встретится в Нижнем Новгороде с "Торпедо". Игра пройдёт 4 декабря.