"Динамо" уступило в первом матче под руководством Крикунова

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Рижане вышли вперёд на 13-й минуте благодаря Лукашу Радилу. На 22-й минуте Владислав Кодола сравнял счёт, а на 27-й минуте Даниил Вовченко забросил вторую шайбу в ворота латвийской команды. На 45-й минуте Радил оформил дубль, восстановив равенство в счёте.

В овертайме командам не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались игроки "Северстали". Победный буллит реализовал Даниил Вовченко.

Для "Динамо" это поражение стало шестым подряд и первым под руководством нового главного тренера Владимира Крикунова. В данный момент рижане с 27 очками в 33 матчах занимают последнее, 12-е место в Западной конференции.