ВИДЕО ⟩ Безумие! Сборная Латвии потерпела самое крупное поражение в истории
Во вторник, в Донкастере, женская сборная Латвии по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории.
Во вторник, в Донкастере, женская сборная Латвии по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории.
Матч проходил в рамках отборочного турнира на чемпионат мира и завершился победой сборной Англии со счётом 20:0.
В этом матче три футболистки английской команды оформили по хет-трику, ещё одна забила 4 мяча.
Эта победа стала самой разгромной в истории всех английских сборных, а также рекорд отбора на женский чемпионат мира. Предыдущий рекорд установила сборная Бельгии на прошлой неделе, разгромив команду Армении (19:0).
Для сборной Латвии это поражение стало самым крупным в истории. Прошлый рекорд также был зафиксирован в матче против Англии, когда 26 октября латвийские футболистки на своём поле проиграли со счётом 0:10.
В данный момент сборная Англии занимает первое место в группе "Q" с 18 очками после 6 туров. Разница забитых и пропущенных мячей - 53:0. Латвия после пяти туров замыкает таблицу, не набрав ни одного очка, и пропустив 46 мячей при двух забитых.
Женский чемпионат мира по футболу 2023 года пройдёт в Австралии и Новой Зеландии.