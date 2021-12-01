Ср, 1.12.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

ВИДЕО ⟩ Безумие! Сборная Латвии потерпела самое крупное поражение в истории

ФОТО: Action Images via Reuters/Scanpix

Во вторник, в Донкастере, женская сборная Латвии по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории.
 

Матч проходил в рамках отборочного турнира на чемпионат мира и завершился победой сборной Англии со счётом 20:0.

В этом матче три футболистки английской команды оформили по хет-трику, ещё одна забила 4 мяча.

Эта победа стала самой разгромной в истории всех английских сборных, а также рекорд отбора на женский чемпионат мира. Предыдущий рекорд установила сборная Бельгии на прошлой неделе, разгромив команду Армении (19:0).

Для сборной Латвии это поражение стало самым крупным в истории. Прошлый рекорд также был зафиксирован в матче против Англии, когда 26 октября латвийские футболистки на своём поле проиграли со счётом 0:10.

В данный момент сборная Англии занимает первое место в группе "Q" с 18 очками после 6 туров. Разница забитых и пропущенных мячей - 53:0. Латвия после пяти туров замыкает таблицу, не набрав ни одного очка, и пропустив 46 мячей при двух забитых.

Женский чемпионат мира по футболу 2023 года пройдёт в Австралии и Новой Зеландии.


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