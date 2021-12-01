ВИДЕО ⟩ Безумие! Сборная Латвии потерпела самое крупное поражение в истории

Матч проходил в рамках отборочного турнира на чемпионат мира и завершился победой сборной Англии со счётом 20:0.

В этом матче три футболистки английской команды оформили по хет-трику, ещё одна забила 4 мяча.

Эта победа стала самой разгромной в истории всех английских сборных, а также рекорд отбора на женский чемпионат мира. Предыдущий рекорд установила сборная Бельгии на прошлой неделе, разгромив команду Армении (19:0).

Для сборной Латвии это поражение стало самым крупным в истории. Прошлый рекорд также был зафиксирован в матче против Англии, когда 26 октября латвийские футболистки на своём поле проиграли со счётом 0:10.

В данный момент сборная Англии занимает первое место в группе "Q" с 18 очками после 6 туров. Разница забитых и пропущенных мячей - 53:0. Латвия после пяти туров замыкает таблицу, не набрав ни одного очка, и пропустив 46 мячей при двух забитых.