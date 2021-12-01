Синоптики: В Латвию придет новая зона осадков, снегопад продолжится

Ожидаются снег и легкая метель, во многих местах сильный снегопад, на побережье Рижского залива в Курземе - сильная метель. Начиная с юго-запада во многих местах снег сменится дождем. В четверг температура воздуха поднимется до 0...+4 градусов, холоднее будет на севере Видземе.

В пятницу преимущественно будет идти снег. Общее количество осадков за два дня местами может достичь 30 миллиметров, снежный покров вырастет на 10-20 см.

В начале недели самые сильные осадки были в Селии и Латгале. Новый циклон принесет много осадков по всей стране, в Курземе также образуется глубокий снежный покров.

По мере отступления циклона температура воздуха в некоторых регионах в выходные кратковременно опустится ниже -10...-15 градусов, временами возможен снег.

В среду утром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое и оранжевое предупреждение о сильном снегопаде, которое будет действовать с вечера среды до второй половины дня четверга. Ночью обширная зона осадков начнет пересекать страну с юго-запада, и это приведет к продолжительному снегопаду. За ночь толщина снежного покрова во многих местах увеличится на 5-9 см, а днем - еще на 5-9 см.