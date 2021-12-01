Ср, 1.12.2021
Я вакцинировался после смерти Грачевского. Он очень снисходительно относился к вирусу. Даже когда был известен диагноз, он все равно слушал черт знает кого, кто по телефону советовал ему лечиться таблетками. Леонид Якубович, телеведущий
Леонид Якубович, телеведущий

Синоптики: В Латвию придет новая зона осадков, снегопад продолжится

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду поздно вечером в Латвию с юго-запада придет новая зона осадков, которая, по прогнозам синоптиков, задержится до пятницы.

Ожидаются снег и легкая метель, во многих местах сильный снегопад, на побережье Рижского залива в Курземе - сильная метель. Начиная с юго-запада во многих местах снег сменится дождем. В четверг температура воздуха поднимется до 0...+4 градусов, холоднее будет на севере Видземе.

В пятницу преимущественно будет идти снег. Общее количество осадков за два дня местами может достичь 30 миллиметров, снежный покров вырастет на 10-20 см.

В начале недели самые сильные осадки были в Селии и Латгале. Новый циклон принесет много осадков по всей стране, в Курземе также образуется глубокий снежный покров.

По мере отступления циклона температура воздуха в некоторых регионах в выходные кратковременно опустится ниже -10...-15 градусов, временами возможен снег.

В среду утром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое и оранжевое предупреждение о сильном снегопаде, которое будет действовать с вечера среды до второй половины дня четверга. Ночью обширная зона осадков начнет пересекать страну с юго-запада, и это приведет к продолжительному снегопаду. За ночь толщина снежного покрова во многих местах увеличится на 5-9 см, а днем - еще на 5-9 см.

На западе и в некоторых регионах центральной Латвии снег будет идти более интенсивно, и со второй половины ночи до полудня снежный покров может увеличиться на 10-14 см. Во второй половине ночи и утром ожидается метель, которая может привести к образованию небольших снежных заносов. Видимость во время снегопада будет ухудшена, местами возможно небольшое обледенение. Снегопад в Латвии станет слабее только ко второй половине дня в пятницу.


НАВЕРХ
Back