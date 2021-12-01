Макгрегор рассказал, когда планирует вернуться в октагон

Макгрегор, который является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, рассчитывает, что полностью восстановится после травмы уже к весне 2022-го.

"Полноценно восстановлю спарринги в MMA в апреле. Моё возвращение неизбежно", - написал ирландец.

Ранее 33-летний боец утверждал, что намерен не просто возобновить выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а хочет драться за титул.

Напомним, Макгрегор получил травму в поединке с американцем Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в первом раунде и не смог продолжить бой. Порье и Макгрегор трижды дрались между собой и счёт личных встреч между ними 2-1 в пользу американца.