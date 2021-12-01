Латвийские медики поддерживают вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Эксперты IVP считают, что из-за отсутствия информации о новом штамме коронавируса омикрон детям рекомендуется для начала ввести одну дозу вакцины, а вторую прививку делать с более длительным интервалом, оптимально - через три месяца.

"Через три месяца будет доступна более детальная информация о штамме омикрон, а также адаптированных под него вакцинах, которыми, возможно, можно будет воспользоваться для второй дозы. Однако, если по какой-либо причине ребенку понадобится ввести вторую дозу уже в ближайшее время, это допустимо в соответствии с регистрационной информацией вакцины",

- пояснил член IVP, профессор Уга Думпис.

"Дети должны получать соответствующую возрасту форму вакцины, независимо от их роста или веса. Для детей доза в три раза меньше, чем для взрослых, а вакцина расфасована в специальные флаконы с оранжевой крышкой, чтобы избежать риска ошибки и не ввести ребенку более высокую дозу, чем предусмотрено. Поэтому IVP выступает против использования взрослой формы вакцины для детей путем извлечения из нее необходимого объема", - сказала Завадска.

Доза должна зависеть от возраста ребенка в день вакцинации, т.е. если ребенок получает первую дозу в 11 лет, а вторую - в 12 лет, обе дозы вакцины должны быть "детскими", т.е. объемом 10 мкг (оранжевая крышка). Если ребенок в возрасте от 5 до 11 лет случайно получает дозу 30 мкг (для подростков/взрослых) в качестве первой дозы, вторая доза должна составлять 10 мкг не ранее чем через 21 день или с интервалом в три месяца. После этого основной курс вакцинации считается завершенным.

Если ребенок в возрасте от 5 до 11 лет случайно получает вторую дозу в 30 мкг (для подростков/взрослых), его также следует считать завершившим первичную иммунизацию.

"Как и для взрослых, для детей работает следующий механизм: если ребенок когда-либо был инфицирован Covid-19 и имеет зарегистрированный положительный результат теста на вирус, эта информация хранится в базе данных Национальной службы здравоохранения, и ребенок получит действующий сертификат после получения одной дозы вакцины. С медицинской точки зрения детям, уже перенесшим Covid-19, для полной защиты достаточно одной дозы", - пояснила Завадска.

Ожидаемые реакции на прививку против Covid-19 у детей очень похожи на те, которые наблюдаются у подростков и взрослых, и описаны в инструкции по применению вакцины: это возможное повышение температуры тела, реакция в месте укола, озноб, усталость. Побочные эффекты обычно исчезают в течение нескольких дней.

Серьезные проблемы со здоровьем после вакцинации Covid-19 возникают редко. У подростков и молодых людей после вакцинации вакциной Pfizer/BioNTech в редких случаях сообщалось о миокардите - воспалении сердечной мышцы, а также перикардите - воспалении внешней оболочки сердца, однако случаи миокардита или перикардита не были зафиксированы в рамках клинического исследования у детей в возрасте от 5 до 11 лет. В то же время, как отметила Завадска, количество участников исследования было недостаточным для оценки риска миокардита.

Вакцины против Covid-19 можно вводить как детям, так и взрослым одновременно с другими вакцинами, включая вакцину против гриппа.

Специалисты IVP отмечают, что серологическая проверка или тест на антитела для оценки вероятности инфицирования SARS-CoV-2 в прошлом не требуется для принятия решения о начале первичной вакцинации: прививаться стоит вне зависимости от уровня антител.

Как сообщалось ранее, 25 ноября ECDC одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Заключение ECDC направлено в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение о регистрации препарата на территории всех государств-членов ЕС.