Собираетесь в Эстонию? Необходимо обязательно заполнить анкету пересечения границы

Соответствующее предписание действует до 16 декабря. Анкету можно заполнить в системе самообслуживания Департамента здоровья на странице iseteenindus.terviseamet.ee.

Анкету для лиц, пересекающих границу, следует заполнить в течение трех дней перед прибытием в Эстонию. В анкете следует указать страны, которое лицо посетило в ходе своего путешествия, а также страну, из которой лицо прибыло.

Заполнять анкету, используемую в Эстонии, удобно и быстро, так как подробную информацию предоставлять не обязательно. Анкету следует заполнить в электронном виде, но в крайнем случае ее можно предоставить и на бумаге.

Предписание действует до 16 декабря и носит временный характер, так как качества штамма коронавируса омикрон и его возможное влияние на ситуацию в Эстонии еще неизвестны. В течение последующих двух недель ожидается поступление более подробной информации о новом варианте вируса, и при необходимости Департамент здоровья скорректирует срок действия предписания.

До сих пор действовало предписание, согласно которому анкету для лица, прибывающего из-за границы, требовалось заполнить только тем, кто прибыл из-за пределов ЕС или стран Шенгенской зоны, в которых риск заражения находится на высоком, красном уровне. На этих лиц также распространяется обязанность соблюдать самоизоляцию.