Видео ⟩ В Балтэзерсе пожар уничтожил частный дом

В понедельник, 29 ноября, пожар повышенной опасности был потушен в Балтэзерсе. Пока хозяев не было дома, на их собственности по невыясненным пока причинам произошел пожар. К сожалению, окружающие заметили его только тогда, когда огонь уже бушевал в полную силу, сообщает передача Degpunktā.