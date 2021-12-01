Ср, 1.12.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Видео ⟩ В Балтэзерсе пожар уничтожил частный дом

Иллюстративное фото ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник, 29 ноября, пожар повышенной опасности был потушен в Балтэзерсе. Пока хозяев не было дома, на их собственности по невыясненным пока причинам произошел пожар. К сожалению, окружающие заметили его только тогда, когда огонь уже бушевал в полную силу, сообщает передача Degpunktā.

Незадолго до 22 часов на обычно пустых и тихих улицах Балтэзерса шум подняли несколько машин Пожарно-спасательной службы. Кто-то из местных жителей заметил, что крышу соседского дома охватило пламя. Хозяина на тот момент в здании не было.

На место происшествия прибыли четыре автоцистерны спасателей, кроме того, на помощь приехала Инчукалнская добровольная бригада пожарных. Второй этаж дома горел на всей площади в 100 кв. метров, у дома частично рухнула крыша.

Жители соседних домов признались, что они испугались и за безопасность собственных домов, однако увидели большое количество спасателей и оперативную работу пожарных, и тревога утихла. Спустя четыре часа пожар повышенной опасности был ликвидирован.

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