Кто вам платит? ⟩ Что, если завтра война? Неудобные вопросы Госдепартаменту США

На заявления России о том, что это территория их страны и им виднее, перемещать войска по ней ближе или дальше от границы с Украиной, и США не имеют права указывать, что делать России со своими войсками, Калан отвечает: "В ситуации с Украиной необходимо смотреть не только на то, что происходит сейчас, но и на то, что было раньше. Мы прекрасно знаем, что случилось в 2014 году - уже восьмой год эта ситуация продолжается - Россия аннексировала Крым, и мы смотрим на ситуацию, имея всю информацию о прошлом. Мировое сообщество следит за этим, и министры иностранных дел стран НАТО обсуждали это здесь, в Риге. Это не только позиция США, весь альянс НАТО об этом волнуется и говорит об этом открыто - Россия должна отвести свои войска от границы".

Калан подчеркнула, что позиция США по украинскому вопросу с течением лет не меняется - Россия должна вывести свои войска из Крыма, и самое важное - это "суверенитет и территориальная целостность Украины".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как в США называют власть в России?

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал власть в России "режимом". На вопрос, как в департаменте США обращаются к правительству России, в том числе к президенту России Владимиру Путину, и в каком статусе он пребывает сегодня в представлении США, Калан пояснила, что США хотят "стабильных и предсказуемых отношений с Россией". Более того, США прилагают к этому максимальные усилия: "Президент США Джо Байден был в Женеве, встречался с президентом Путиным, был хороший диалог, после этого были встречи и в Москве, и в Вашингтоне, и в Женеве. Надеемся, что через диалоги мы сможем построить стабильные и предсказуемые отношения", - отметила Калан.

Сожжены ли мосты со стороны США с Россией после аннексии Крыма и отравления Алексея Навального? Об этом Калан рассуждает дипломатично:

"Когда есть разногласия, самое главное - уметь разговаривать, сидеть за столом лицом к лицу и найти те области, где можно работать вместе".