Кто вам платит? ⟩ Что, если завтра война? Неудобные вопросы Госдепартаменту США

Не сожжены ли, с точки зрения США, все мосты в отношениях с Россией после аннексии Крыма и отравления Алексея Навального? Можно ли вести диалог с Александром Лукашенко после всех кровавых событий в Беларуси? Что будут делать США, если Россия нападет на страны Балтии? На эти вопросы в рамках спецвыпуска "Кто вам платит?" ответила представитель Госдепартамента США Андреа Калан.
1 и 2 декабря в Риге проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Главы МИД в Риге обсуждают стягивание Россией вооруженных сил близ границы с Украиной и действия Беларуси по нагнетанию миграционного кризиса у границ Польши, Литвы и Латвии. В рамках официальных встреч в Латвию прибыл и госсекретарь СШАЭнтони Блинкен, который уже провел переговоры с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем. Прибыла в Ригу и официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан, которая приняла участие в спецвыпуске "Кто вам платит?".
О ситуации на границе России с Украиной
Самый актуальный вопрос сегодня на встречах всех уровней - это ситуация на границе России и Украины. Прозвучало, что Россия усиливает военную мощь вблизи Украины. Комментируя эти сообщения, представитель Госдепартамента США Андреа Калан признала, что ситуация тревожная: "Мы видим масштабное передвижение российских войск у границ Украины и, во-первых, необходимо, чтобы Россия отвела войска от границы".
По ее словам, США важно видеть деэскалацию ситуации: "Это в первую очередь то, что было бы идеально", - говорит дипломат.
На заявления России о том, что это территория их страны и им виднее, перемещать войска по ней ближе или дальше от границы с Украиной, и США не имеют права указывать, что делать России со своими войсками, Калан отвечает: "В ситуации с Украиной необходимо смотреть не только на то, что происходит сейчас, но и на то, что было раньше. Мы прекрасно знаем, что случилось в 2014 году - уже восьмой год эта ситуация продолжается - Россия аннексировала Крым, и мы смотрим на ситуацию, имея всю информацию о прошлом. Мировое сообщество следит за этим, и министры иностранных дел стран НАТО обсуждали это здесь, в Риге. Это не только позиция США, весь альянс НАТО об этом волнуется и говорит об этом открыто - Россия должна отвести свои войска от границы".
Калан подчеркнула, что позиция США по украинскому вопросу с течением лет не меняется - Россия должна вывести свои войска из Крыма, и самое важное - это "суверенитет и территориальная целостность Украины".
Как в США называют власть в России?
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал власть в России "режимом". На вопрос, как в департаменте США обращаются к правительству России, в том числе к президенту России Владимиру Путину, и в каком статусе он пребывает сегодня в представлении США, Калан пояснила, что США хотят "стабильных и предсказуемых отношений с Россией". Более того, США прилагают к этому максимальные усилия: "Президент США Джо Байден был в Женеве, встречался с президентом Путиным, был хороший диалог, после этого были встречи и в Москве, и в Вашингтоне, и в Женеве. Надеемся, что через диалоги мы сможем построить стабильные и предсказуемые отношения", - отметила Калан.
Сожжены ли мосты со стороны США с Россией после аннексии Крыма и отравления Алексея Навального? Об этом Калан рассуждает дипломатично:
"Когда есть разногласия, самое главное - уметь разговаривать, сидеть за столом лицом к лицу и найти те области, где можно работать вместе".
А если представить, что в Украине случится эскалация? Готовы ли США с остальными союзниками по НАТО начать войну? "Не могу говорить о том, что может быть. Могу комментировать то, что есть. США поддерживают Украину и, как сказал Байден летом на встрече с Владимиром Зеленским (президентом Украины. - Прим. ред.) - США будут поддерживать страну. США выделили 60 млн долларов на помощь Украине, и мы и дальше будем это делать. Очень хорошо, что и Украина, и Грузия участвовали во встречах министров НАТО в Риге, это хорошая возможность, чтобы министры иностранных дел могли общаться с коллегами из Украины и Грузии и выразить поддержку этим странам", - пояснила представитель Госдепа США.
Об Александре Лукашенко и ситуации в Беларуси
Если США последовательно выступают за диалог, можно ли по этой же логике сидеть за столом переговоров лицом к лицу с Александром Лукашенко? "Позиция США - ясная.
Во-первых, если мы говорим о диалоге - для этого нужно, чтобы Лукашенко открыл диалог с гражданским обществом Беларуси. Мы видим, что люди голосовали и хотели, чтобы их голос был услышан, но выборы не были свободными и справедливыми.
В Беларуси, с точки зрения США, необходимо, чтобы Лукашенко освободил политзаключенных, ведь почти 900 человек находятся в тюрьме, необходимо освободить их, начать диалог с гражданским обществом и провести свободные и справедливые выборы при содействии ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. - Прим. ред.)", - отвечает на это Калан.
На возражения о том, что, по словам Лукашенко, в Беларуси нет политзаключенных, а США и западный мир оплачивают белорусских оппозиционеров и Лукашенко не признает Светлану Тихановскую и лидеров белорусского протеста, американский дипломат возразила: "Какие возможности для диалога у США? Нужно видеть действия с его стороны, могу высказать только нашу позицию. Он (Александр Лукашкенко. - Прим. ред.) может говорить, что нет политзаключенных. Шесть месяцев назад он сказал о бомбе на борту самолета, после чего был арестован Роман Протасевич - журналист, который просто пишет блоги, или студенты, учителя, медики - просто вышли на улицу, чтобы их голос был услышан.
Никто не верит в то, что нет политзаключенных".
Что бы Андреа Калан сказала, оказавшись перед Лукашенко? "Я не могу сказать, как бы я действовала в какой-то ситуации, но то, как работает дипломатия на сегодняшний день - бывают санкции, вот встреча министров иностранных дел НАТО, в Стокгольме пройдет встреча ОБСЕ, будут поднимать вопрос Беларуси... Когда так много стран говорят на одной платформе - мы все видим, что происходит, что Лукашенко делает - мы можем оказать давление и сделать так, чтобы весь мир знал об этом", - ответила она.
На огрызания Лукашенко и его угрозы, что при давлении Запада он заручится поддержкой большого соседа (России), Калан пояснила, как работает дипломатия: "Я не могу сказать, как Лукашенко может отреагировать и вести себя, я знаю, что вся Европа и США - мы едины во мнении: то, что происходит, этого не должно быть, мы видим кризис на границе с Польшей, с Латвией, Литвой - Лукашенко использует уязвимых людей в своих политических целях, это недопустимо".
По мнению представителя Госдепартамента США, то, что говорит Лукашенко, мол, США вошли в Ирак, Афганистан и участвуют в операции в Сирии и поэтому виноваты в том, что разбомбили им страну, Лукашенко может говорить что угодно, но "факт остается фактом - эти уязвимые люди приехали в Беларусь и находятся там, и Лукашенко использует их в своих политических целях".
Что, если Россия захочет войти на территорию балтийского региона?
Что, если Россия захочет войти на территорию балтийского региона, пусть даже с помощью гибридных атак? Понятно, что страны Балтии - это часть НАТО, 5-я статья, но есть ли у США сценарий, что делать, если это произойдет? Пусть даже гипотетически... "Я не могу ответить на гипотетические вопросы, но скажу, что коллективная оборона работает, из-за этого альянс НАТО очень сильный, и США будут работать над тем, чтобы укрепить альянс НАТО и другие альянсы. Блинкен встречался с президентом Латвии и выразил готовность работать и поддерживать страны Балтии", - парировала Калан.
На замечание, что "это все красиво в теории", она резко парировала, что "это не только в теории". На уточняющий вопрос, пожертвуют ли в НАТО Парижем из-за Резекне, Даугавпилса и Каунаса, представитель Госдепартамента США ответила, что теоретические разговоры она оставит для других людей, а "5-я статья НАТО и все наши альянсы гарантируют, что мы можем и должны работать вместе, чтобы была коллективная оборона, и США готовы работать со странами, которые разделяют наши ценности, чтобы было спокойно и все люди могли жить в безопасности".
В эфире прозвучало:
00:00 Ситуация на границе России с Украиной - позиция США;
04:12 Не сожгли ли в США мосты с Россией после Крыма и отравления Алексея Навального?
07:44 ВластиСШАоб Александре Лукашенко и ситуации в Беларуси;
15:05 Что, если Россия захочет войти на территорию балтийского региона?