В Латвии средняя брутто-зарплата выросла до 1280 евро. И осталась самой низкой в Балтии

В третьем квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом средняя месячная брутто-заработная плата увеличилась на 3,4%, а часовая зарплата снизилась на 1,6%.

Средняя нетто-зарплата (за вычетом налогов) составила 940 евро, или 73,4% от брутто-зарплаты. За год она увеличилась на 10,3%. Реальный прирост чистой заработной платы с учетом роста потребительских цен составил 6,3%.

Медиана средней зарплаты за полную занятость в третьем квартале 2021 года составила 1003 евро. По сравнению с третьим кварталом 2020 года (917 евро) она выросла на 9,3%. Медиана нетто-зарплаты в третьем квартале составила 749 евро, и за год она увеличилась на 8,1%.

Медиана - это среднее значение в середине возрастающего или убывающего ряда заработной платы, на нее не влияют крайние показатели, и поэтому она лучше характеризует типичную зарплату.

В третьем квартале 2021 года средняя брутто-зарплата в частном секторе составляла 1280 евро, и за год она выросла на 10,4%. В государственном секторе средняя заработная плата составляла 1287 евро, ее годовой прирост составил 10,9%.

По сравнению со вторым кварталом средняя заработная плата в частном секторе увеличилась на 5,3%, в то время как в государственном и общественном секторе снизилась соответственно на 0,3% и 0,6%.

В течение года быстрее всего росла средняя зарплата в сфере здравоохранения и социального ухода - на 24,3%.

В третьем квартале 2021 года средняя зарплата за полный рабочий день была выше, чем в среднем по стране, в финансах и страховании, информационных и коммуникационных услугах, профессиональных, научных и технических услугах, здравоохранении и социальном уходе, энергетике, государственном управлении, добывающей промышленности и в строительстве.

Самая низкая средняя заработная плата до вычета налогов была в сфере услуг по размещению и питанию (855 евро) и в сфере образования (988 евро).

Самая высокая средняя заработная плата до налогов при полной занятости в третьем квартале 2021 года была в Риге - 1427 евро, а самая низкая - в Латгале (912 евро), что на 36% меньше, чем в столице.

В течение года быстрее всего росла средняя брутто-зарплата в Латгале - на 13%, наименьший рост был в Видземе - на 9,5%.

В Латвии в третьем квартале была самая низкая брутто-зарплата в Балтии

По данным Центрального статистического управления, во втором квартале этого года в Латвии была самая низкая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии, зато в Латвии зарплата росла быстрее всего.

В третьем квартале 2021 года самая высокая средняя брутто-зарплата была в Литве - 1598 евро при полной занятости, в Эстонии - 1553 евро, а самая низкая в Латвии - 1280 евро.