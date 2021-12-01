К 15 декабря ковид-сертификата не будет у 1901 работника госуправления

Прогнозируемый охват вакцинацией во всех ведомствах по состоянию на 22 ноября составляет от 96% до 100%. В министерствах он составляет от 97% до 100%, в подведомственных им учреждениях в середине декабря может составить 94,6-99,3%, на предприятиях с государственным капиталом и в государственных вузах - от 94,9% до 100%.

В Государственную канцелярию поданы сведения о 90 792 сотрудниках учреждений государственного управления, предприятий с государственным капиталом, государственных вузов и институтов.

По словам директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса, он удовлетворен показателями вакцинации в государственном управлении, поскольку она обеспечивает эпидемиологически безопасную среду как для населения, получающего услуги, так и для самих сотрудников на рабочем месте.

Он призвал всех латвийцев последовать позитивному примеру госслужащих. "Решительные действия каждого человека, который прививается и соблюдает повседневные меры безопасности, приближают наше общество к нормальной жизни", - сказал директор Госканцелярии.

До 15 ноября были отстранены от должностей 857 человек, или 1% всех сотрудников государственного управления. Все они могут вернуться к работе, в течение трех месяцев предоставив сертификат о вакцинации.

В министерствах потенциальное количество людей, которые могут не иметь сертификата в середине декабря, составляет 38 человек, или 1,1% от 3317 сотрудников. В подведомственных учреждениях этот показатель, по прогнозам, составляет 2,6%, или 1015 сотрудников из 39 489 человек.

Государственная канцелярия также получила данные от самоуправлений и муниципальных учреждений, но они не полные. Представлены данные о 91 084 сотрудниках, предполагаемый охват вакцинацией в самоуправлениях на 15 декабря может составить в среднем 97,8%.