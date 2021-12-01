В Риге число зараженных Covid-19 впервые с октября упало ниже 4000

Кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии снизился до 599,5 случая. В Гулбенском крае он превышен более чем в два раза и за прошедшие сутки увеличился с 1325,2 до 1355,8 случая, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

Средний уровень заболеваемости наполовину превышен и в Кекавском крае, где он составляет 917,6 случая.

В целом средний уровень заболеваемости по стране превышен в 14 самоуправлениях, в том числе в Олайнском, Сигулдском и Цесисском краях, в Лиепае, Даугавпилсе, Елгаве, Талсинском, Вентспилсском, Саласпилсском краях, в Риге, в Елгавском и Огрском краях.

Из 1031 случая заражения Covid-19, выявленного накануне, 33% или 338 зарегистрированы в Риге. В Даугавпилсе выявлено 43 новых случая заражения, в Южнокурземском крае - 42, в Лиепае - 40, в Елгавском крае - 34, в Цесисском крае - 32, в Гулбенском, Кулдигском и Талсинском краях - по 30.