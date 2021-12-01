Путин требует исключить дальнейшее расширение НАТО на восток
Россия настаивает на диалоге с США и НАТО о разработке строгого соглашения, чтобы исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, заявил в среду президент России Владимир Путин.
Россия настаивает на диалоге с США и НАТО о разработке строгого соглашения, чтобы исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, заявил в среду президент России Владимир Путин.
"Мы настаиваем на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток", - заявил Путин во время встречи в Кремле с иностранными дипломатами.
Путин подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.
Он также пожаловался попытки навредить развитию России, указав, что усматривает рост угроз со стороны западных стран в адрес России.
По словам Путина, напряженность на западных границах России растет, достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса.
"Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом - с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, - как минимум безответственно", - отметил Путин.