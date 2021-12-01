Ср, 1.12.2021
У нас единая цель - удержать Россию от любых дальнейших агрессивных действий Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
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Путин требует исключить дальнейшее расширение НАТО на восток

Владимир Путин ФОТО: Evgeniy Paulin/AP

Россия настаивает на диалоге с США и НАТО о разработке строгого соглашения, чтобы исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, заявил в среду президент России Владимир Путин.

"Мы настаиваем на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток", - заявил Путин во время встречи в Кремле с иностранными дипломатами.

Путин подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

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Он также пожаловался попытки навредить развитию России, указав, что усматривает рост угроз со стороны западных стран в адрес России.

По словам Путина, напряженность на западных границах России растет, достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса.

"Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом - с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, - как минимум безответственно", - отметил Путин.


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