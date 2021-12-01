Путин требует исключить дальнейшее расширение НАТО на восток

"Мы настаиваем на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток", - заявил Путин во время встречи в Кремле с иностранными дипломатами.

Путин подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

"Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом - с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, - как минимум безответственно", - отметил Путин.