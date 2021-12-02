Видео ⟩ Родители в недоумении: детей не пускают на мероприятия и в магазины

Гунта обратилась в редакцию передачи, так как она с мужем и восьмилетним ребенком хотела посетить матч по флорболу, чтобы поддержать родственника. Игра проходила в Рижском олимпийском центре.

Оба взрослых вакцинированы, но восьмилетний ребенок, который очень хотел посмотреть игру - нет, так как детей до 12 лет пока что не вакцинируют.

Гунта рассказывает о происшествии: "У меня и мужа проверили сертификат, все в порядке, а ребенка не пустили внутрь. Ему нужен сертификат.

Как нам достать ребенку сертификат? Он не болел, а детей до 12 лет не прививают. Получается, ребенку надо специально переболеть, чтобы получить сертификат? Ребенок очень переживал, что не попал на игру!"

Мероприятия культуры и спорта на данный момент происходят в "зеленом" режиме. Посещая их, нужно предоставлять сертификат. Также принято решение, что дети до 12 лет возраста, которых пока что не вакцинируют, могут ходить на мероприятия, если ребенка сопровождает взрослый с сертификатом.

При организации мероприятий в "зеленом" режиме, поток посетителей с детьми должен быть отделен во времени или пространстве, если у детей сертификата нет. На конкретном матче по флорболу "отделить" означало бы поставить стенку между родителями с детьми и остальными, или же предоставить тем отдельный вход. Таким образом потоки взрослых с детьми не пересекались бы с другими людьми.

Также организаторам мероприятия надо обеспечить отдельный сектор, в котором посадить родителей с детьми до 12 лет без сертификатов.

Как сообщила администрация Рижского олимпийского центра, невакцинированных детей не впустили, так как потоки не были отделены. Также администрация сказала, что организаторы игры не проинформировали о том, что на игру придут зрители.

С передачей связалась также юрмалчанка Варвара, которая была в недоумении по поводу того, что вакцинированных подростков не пускали в магазин Rimi в Лиелупе.

Варвара подчеркнула, что удостоверяющий личность документ обязателен только с 15 лет.