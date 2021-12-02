Фото ⟩ На Тейке открылся первый двухэтажный Lidl. Вход - с сертификатом

На церемонии, которая прошла с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, ленточку перерезали заведующий магазином Андрис Вейс, региональный руководитель Lidl Latvija Айгар Калпиньш и руководитель по продажам Lidl Latvija Мануэль Грубмюллер, к радости рижан, которые, несмотря на зимнюю погоду, собрались задолго до открытия.

О магазине Lidl на Бривибас гатве, 254

Сравнительно небольшая площадь земли, необходимая для строительства магазина концепции "метрополия", делает его удобным для плотной застройки Тейки. В новом магазине, как и во всех магазинах Lidl в Латвии, используется 10% местное "зеленое электричество", производимое Latvenergo. В новом магазине уже обустроены помещения для приема и обработки депозитной тары, которые потребуются в будущем.

Концепция двухэтажного магазина "метрополия" предусматривает, что парковочные места для части покупателей расположены на первом этаже здания. Войдя в магазин, клиенты попадают в светлый вестибюль с большими фасадными окнами. Отсюда пологий эскалатор легко доставит посетителей в просторный торговый зал на втором этаже здания. Для инвалидных и детских колясок построен специальный лифт, который позволит удобно и безопасно попасть в торговый зал.

Горожане могут добраться до нового магазина Lidl на Тейке на общественном транспорте, велосипедах и автомобилях, для которых есть парковка на 97 мест.

Заботясь о безопасности велосипедистов, при строительстве магазина на улице Бривибас гатве, 254, реализован ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения: