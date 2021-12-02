Чт, 2.12.2021
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Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент

Фото ⟩ На Тейке открылся первый двухэтажный Lidl. Вход - с сертификатом

Предприятие розничной торговли Lidl Latvija в четверг, 2 декабря, открыло свой 16-й магазин в Латвии, на Бривибас гатве, 254, в Риге. В создание этого магазина было вложено около 8 миллионов евро, из которых более 140 000 евро пошли на озеленение территории. Это первый 2-этажный магазин Lidl концепции "метрополия" в Латвии, и он будет работать ежедневно с 7:00 до 23:00 в "зеленом режиме".

На церемонии, которая прошла с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, ленточку перерезали заведующий магазином Андрис Вейс, региональный руководитель Lidl Latvija Айгар Калпиньш и руководитель по продажам Lidl Latvija Мануэль Грубмюллер, к радости рижан, которые, несмотря на зимнюю погоду, собрались задолго до открытия.

О магазине Lidl на Бривибас гатве, 254

Сравнительно небольшая площадь земли, необходимая для строительства магазина концепции "метрополия", делает его удобным для плотной застройки Тейки. В новом магазине, как и во всех магазинах Lidl в Латвии, используется  10% местное "зеленое электричество", производимое Latvenergo. В новом магазине уже обустроены помещения для приема и обработки депозитной тары, которые потребуются в будущем.

Концепция двухэтажного магазина "метрополия" предусматривает, что парковочные места для части покупателей расположены на первом этаже здания. Войдя в магазин, клиенты попадают в светлый вестибюль с большими фасадными окнами. Отсюда пологий эскалатор легко доставит посетителей в просторный торговый зал на втором этаже здания. Для инвалидных и детских колясок построен специальный лифт, который позволит удобно и безопасно попасть в торговый зал.

Горожане могут добраться до нового магазина Lidl на Тейке на общественном транспорте, велосипедах и автомобилях, для которых есть парковка на 97 мест.

Заботясь о безопасности велосипедистов, при строительстве магазина на улице Бривибас гатве, 254, реализован ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения:

  • Скорость автомобилей, въезжающих на территорию магазина со стороны Бривибас гатве, снижает горизонтальный вал.
  • Велосипедная дорожка и пешеходный тротуар расположены на том же уровне, что и проезжая часть, что указывает на то, что автомобиль здесь не имеет преимуществ.
  • Участок велодорожки у магазина окрашен в яркий и бросающийся в глаза красный цвет.
  • Выезд машины с территории магазина будет замедлен "лежачим полицейским", а сферическое зеркало улучшает обзор.

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