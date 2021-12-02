Чт, 2.12.2021
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Владимир Путин, президент России
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Сейм рассмотрит предложение Левитса ввести должности госминистров

Эгил Левитс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня Сейм решит, передавать ли на рассмотрение комиссиям предложенные президентом Эгилом Левитсом изменения в структуре Кабинета министров, предусматривающие восстановление должностей государственных министров.

Большая часть коалиционных партий выразила готовность обсудить предложение Левитса, а Новая консервативная партия заявила, что не поддержит его, так как оно противоречит ее позиции о малом и эффективном госуправлении.

Союз зеленых и крестьян заявил, что предложение Левитса дорогостоящее, непродуманное и не решит имеющихся проблем в исполнительной власти.

С точки зрения президента, одной из проблем управления в Латвии является неспособность государства политически ориентироваться в межотраслевой политике и эффективно управлять ею.

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В целях модернизации государственного управления и улучшения реализации горизонтальной политики президент предлагает, чтобы закон о структуре Кабинета министров предусматривал право правительства при необходимости назначать политически ответственных должностных лиц - государственных министров. Левитс указал, что возможность назначения государственных министров даст больше гибкости в структурировании правительства и определении сфер политической ответственности.


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