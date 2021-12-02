Сейм рассмотрит предложение Левитса ввести должности госминистров

Большая часть коалиционных партий выразила готовность обсудить предложение Левитса, а Новая консервативная партия заявила, что не поддержит его, так как оно противоречит ее позиции о малом и эффективном госуправлении.

Союз зеленых и крестьян заявил, что предложение Левитса дорогостоящее, непродуманное и не решит имеющихся проблем в исполнительной власти.

С точки зрения президента, одной из проблем управления в Латвии является неспособность государства политически ориентироваться в межотраслевой политике и эффективно управлять ею.