Сейм рассмотрит предложение Левитса ввести должности госминистров

Большая часть коалиционных партий выразила готовность обсудить предложение Левитса, а Новая консервативная партия заявила, что не поддержит его, так как оно противоречит ее позиции о малом и эффективном госуправлении.
Союз зеленых и крестьян заявил, что предложение Левитса дорогостоящее, непродуманное и не решит имеющихся проблем в исполнительной власти.
С точки зрения президента, одной из проблем управления в Латвии является неспособность государства политически ориентироваться в межотраслевой политике и эффективно управлять ею.
В целях модернизации государственного управления и улучшения реализации горизонтальной политики президент предлагает, чтобы закон о структуре Кабинета министров предусматривал право правительства при необходимости назначать политически ответственных должностных лиц - государственных министров. Левитс указал, что возможность назначения государственных министров даст больше гибкости в структурировании правительства и определении сфер политической ответственности.