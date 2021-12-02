Бывшая чемпионка UFC подверглась жестокому нападению

"Сегодня ночью Джастин Уотсон наступил мне на шею и ударил меня по лицу, после чего засунул мои волосы в свой кулак и начал обматывать их об угол кровати. На мгновенье мне удалось вырваться и я побежала по коридору без одежды, крича о помощи. К счастью, кто-то из отеля услышал об этом и пришёл мне на помощь. Я застряла в Техасе, очень напугана, и не знаю, где он находится", - написала Монтаньо в сториз своего Instagram.

Час спустя спортсменка написала, что находится в больнице и ей очень повезло, что у неё есть техника и сила, чтобы защитить себя. "У меня всё хорошо. Спасибо за любовь", - ещё час спустя написала Монтаньо.

В настоящее время Монтаньо находится в безопасности в больнице, где оценивают её травмы. Репортёр ММА Фрэнк Мика поделился, что разговаривал с менеджером Монтаньо, который сообщил ему, что Монтаньо ждёт результатов рентгеновского снимка предполагаемого повреждения головы.

32-летняя Никко Монтаньо дебютировала в UFC в 2017 году, победив единогласным решением судей Лорен Тейлор. В том же году она стала первой чемпионкой UFC в наилегчайшем весе, в финальном поединке 26-го сезона TUF победив единогласным судейским решением Роксанн Модаффери.