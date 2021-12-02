Выявлено 712 новых случаев Covid-19. Умерли 19 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

семь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек в возрасте от 80 до 89 лет;

четыре человека в возрасте старше 90 лет.

Все умершие за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 423 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 289 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился до 572,6 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 6,5%. Было сделано 11 014 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 255 402 человек.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1813 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1292 пациента с Covid-19, 126 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился до 844,9 случая. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 9,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 474 тыс. человек, скончались 6,8 тыс.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделан 5531 тест на коронавирус, выявлен 521 новый случай Covid-19, пятеро пациентов с коронавирусом умерли.

По состоянию на утро 2 декабря в больницах находятся 256 пациентов с коронавирусом. Из них из-за тяжелой формы Covid-19 в стационарном лечении нуждаются 212 человек, из которых 160 человек (75,5%) не были вакцинированы, а у 52 человек (24,5%) курс вакцинации завершен.

Среди новых заразившихся 340 человек не были вакцинированы, а 181 прошел курс вакцинации.