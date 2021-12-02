Видео ⟩ Похоже, Настя Ивлеева и Элджей снова вместе

Еще несколько дней назад в Сети начали обсуждать сторис Насти Ивлеевой в Instagram. В публикации блогер засветила экс-возлюбленного.

Есть предположения, что телеведущая специально прилетела к рэперу на Кипр, чтобы восстановить отношения.

Напомним, в прошлом месяце Ивлеева прокомментировала песню Элджея, которую он выпустил после развода. Рэпер записал трек SODA. В нем есть строки: "И все на этом закончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная".

Настя заметила, что, вероятно, слишком мягко разошлась с артистом: "Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там "больше не твой член", "было прикольно", чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!".