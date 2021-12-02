SPKC напоминает: еще не поздно сделать прививку от гриппа

Латвия пока не входит в число этих стран, но в Эстонии грипп уже выявлен.

По данным Европейской сети надзора за гриппом, на прошлой неделе 72, или 5%, из 1487 образцов дали положительный результат на грипп, а четыре пациента были госпитализированы.

О начале распространения гриппа сообщили восемь стран: Азербайджан, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Дания, Эстония, Грузия, Словакия и Косово. 15 стран сообщили об отдельных случаях заболевания, а Кыргызстан - о региональных вспышках гриппа.

SPKC напоминает, что в этом году вакцинироваться от гриппа еще не поздно.

По словам руководителя Государственного совета по иммунизации Даце Завадской, у многих людей за два сезона с очень малой заболеваемостью гриппом ослаблена иммунная память о том, что такое грипп, и население в целом может быть более восприимчивым к этой инфекции.

По словам Завадской, прививку от гриппа можно сделать параллельно со второй или третьей дозой вакцины от Covid-19. Привиться от гриппа особенно важно беременным и родителям маленьких детей, так как течение гриппа у детей намного серьезнее, чем, например, Covid-19.

Оплачиваемые государством прививки от гриппа могут получить медицинские работники, люди старше 65 лет, взрослые и дети, страдающие хроническими заболеваниями, персонал и клиенты центров социального ухода, дети в возрасте до двух лет и беременные женщины.