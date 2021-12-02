Чт, 2.12.2021
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Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент

Авторы передач brivvalsts.tv получили 1900 евро штрафа

Иллюстративное фото ФОТО: TVNET

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в результате трех административных процессов за незаконное предоставление аудиовизуальных услуг принял решение оштрафовать лиц, вовлеченных в создание передач на портале www.brivvalsts.tv. Сумма штрафа составила 1900 евро, сообщили представители совета.

NEPLP проверила сайт www.brivvalsts.tv и оценила его соответствие признакам аудиовизуальной услуги по требованию. NEPLP установила, что в деятельности портала видны все признаки, которые свидетельствую о том, что владельцы портала должны были подать в NEPLP заявление о оказании услуги до начала передач, таким образом став электронным СМИ.

Услуга по требованию по сути обеспечивает похожие на телевизионные передачи, которые зритель может смотреть по требованию в собственно выбранном месте и времени. Совет указывает, что оказывающий услуги таким образом может получить прибыль, в том числе, чтобы покрыть расходы.

NEPLP приняло решение за нарушение Закона об электронных СМИ назначить максимальный размер штрафа вовлеченным в создание передач лицам - по 700 евро двум людями, и 500 еще одному человеку.

"Нарушение признано существенным - услуга по требованию незаконно предоставляется в течение длительного срока, таким обращом не только вводя в заблуждение широкую часть населения, но и создавая в отрасли неравное положение. Другие поставщики таких услуг действуют в рамках установленных нормативными актами обязательств и ограничений", - указывает член NEPLP Иева Калдерауска.

Она призывает www.brivvalsts.tv подать заявление о предоставлении аудиовизуальных услуг по требованию и таким образом прекратить противозаконную деятельность.

NEPLP - независимая организация, которая согласно своей компетенции представляет интересы общества в сфере электронных СМИ. Совет наблюдает, чтобы в ходе их деятельности соблюдалась Сатверсме, закон об электронных СМИ и другие нормативные акты.


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