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Многие люди ежедневно пытаются похудеть или начинают одну из программ по снижению веса. Однако из множества существующих планов питания может быть трудно выбрать такую программу контроля за весом, которая была бы безопасной, долгосрочной, эффективной и подходящей именно для Вашего образа жизни. Поэтому эксперты международной компании по питанию Herbalife Nutrition собрали самые важные условия для успешного контроля веса, которые помогут Вам достичь поставленных для улучшения самочувствия целей.

Питание играет ключевую роль в контроле веса

Питание играет важную роль в поддержании здорового веса. Эксперт Herbalife Nutrition по внутреннему и внешнему питанию Ирина Лизун рекомендует следовать этим советам, чтобы усовершенствовать свой рацион здорового питания:

#Планирование. Контроль за весом начинается уже в продуктовом магазине, а не на тарелке. В конце концов, на нашу тарелку попадает только то, что мы купили. Поэтому, тщательно спланированные покупки обеспечат более здоровое и сбалансированное питание.

#Расчеты. Нашему организму требуются разнообразные комбинации питательных веществ, например: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, а также антиоксиданты и многое другое. Ключ к здоровому контролю веса – это знать, чего и сколько нужно Вашему организму.

#Баланс между удовольствием и необходимостью. Еда – это не только топливо для нашего тела. Процесс еды сопровождается положительными эмоциями, поэтому чрезмерное ограничение в потреблении определенных питательных веществ может побудить Вас отказаться от попыток нормализовать свой вес. В связи с этим, знание того, где допустимы определенные отклонения, является важной частью здорового и сбалансированного питания. Другими словами, мы все должны уметь различать пищу, которую мы едим, например, в отпуске, и еду, которой мы питаемся на ежедневной основе.

Эксперт также рекомендует остерегаться распространенных мифов о питании и контроле веса, например, о том, что для похудения нужно употреблять только овощи или гречку, а также избегать строгих диет, ограничивающих определенные питательные вещества.

«Ежедневно считать калории и полезные вещества, проводя долгие часы часы на кухне, не только неудобно, но и практически невозможно из-за современного образа жизни и плотного графика работы. Но сегодня у нас есть множество альтернатив, таких как заменители пищи и добавки. По моему опыту, протеиновый коктейль Herbalife Nutrition Формула 1 послужит отличной поддержкой для тех, кто хочет похудеть2, например, одна порция Herbalife Nutrition Формула 1 со вкусом клубники богата белком, содержит 222 ккал и 25 различных минералов и витаминов4. Кроме того, его легко приготовить всего за 2 минуты, смешав с водой или молоком», – говорит И. Лизун.

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Физическая активность так же важна, как и отдых

По словам Линды Патковска, эксперта по фитнесу Herbalife Nutrition, ежедневная физическая активность может увеличить общее потребление энергии, что может помочь сохранять энергетический баланс или даже терять вес. Чтобы добиться хороших результатов, упражнения следует выполнять регулярно и с правильной интенсивностью.1 Также важно прислушиваться к своему телу. Вы должны выйти из зоны своего комфорта, но при этом не следует и переутомляться. Не менее важно давать своему организму полноценный отдых, ведь в это время происходят все процессы регенерации. Кроме того, сон достаточной продолжительности может иметь решающее значение в контроле за весом.

Эксперт также добавила, что один из самых больших мифов о похудании, который она слышала за время своей работы, – это тренировки утром натощак, так как во время таких занятий сжигается больше калорий и теряется жир. Еще один миф – чтобы оставаться в хорошей форме не следует есть после тренировки.

«Следование этим мифам может нанести вред нашему организму. Голодание в сочетании с напряженными физическими упражнениями может привести к полному истощению сил. Чтобы добиться хороших результатов в контроле веса, Вам необходимо есть и кормить свое тело всеми необходимыми микро- и макроэлементами. Также важно получать удовольствие от занятий спортом и чувствовать себя наполненными энергией», – поясняет Л. Патковска.

Она также добавила, что бывают моменты, когда она сама чувствует себя менее энергичной и менее мотивированной для занятий спортом. «Чтобы зарядиться энергией, я делаю 5 контрастных душей каждый день. Иногда помогает медитация. А иногда я просто заставляю себя тренироваться, выполняя более легкие упражнения. И в последующие 10-15 минут я благодарна себе, так как меня наполняет энергия и повышается мотивация. Это происходит потому, что во время тренировки мой мозг вырабатывает гормоны счастья. Что касается продуктов для повышения энергии, одним из моих любимых является Liftoff2,3 от Herbalife Nutrition. В нём содержится витамин С, который помогает уменьшить усталость и слабость, а также помогает организму выполнять психологические функции. Liftoff также содержит витамины группы B (тиамин, рибофлавин, витамин B6) и витамин B12, которые способствуют оптимальному обмену энергии», – говорит Л. Патковска.

Специальная Продуктовая программа может помочь вам достичь желаемого веса

В этом году Herbalife Nutrition разработала 12 различных Продуктовых программ, каждая из которых ориентирована на конкретную цель оздоровления. Все продукты из продуктовых программ дополняют друг друга и создают основу сбалансированного питания. Поскольку у нас у всех разный образ жизни, потребности и привычки, каждая Продуктовая программа имеет 3 уровня – базовый, расширенный и продвинутый. Каждый из них предлагает различный набор продуктов, которые соответствуют выбранной человеком цели.

ФОТО: Пресс-фото

«Каждый продукт из “Программы снижения веса” имеет свою особую функцию, которая помогает не только контролировать вес, но и поддерживать общее здоровье тела. Например, протеиновый коктейль Формула 1 – это полноценный заменитель еды для контроля веса. Он содержит белок, клетчатку, витамины и минералы для достижения Ваших целей в контроле за весом. А овсяно-яблочный напиток от Herbalife Nutrition может помочь поддержать здоровое пищеварение и нормализовать микрофлору кишечника, что является важным условием для контроля веса. Начало соблюдения этой программы может стать первым шагом к выполнению Вашего новогоднего желания снизить свой вес. При этом учитывайте и то, что продукты Herbalife Nutrition производятся в соответствии с высочайшими стандартами – начиная от тщательного отбора сырья и до готового качественного продукта». – добавляет И. Лизун.

Посетите сайт Herbalife Nutrition www.herbalife.lv, чтобы узнать больше о Продуктовых программах и найти своего личного консультанта: https://www.herbalife.lv/

1Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом, если вы вносите изменения в свой план тренировок.

2В случае хронических заболеваний или, если Вы находитесь в процессе лечения, перед использованием Herbalife Nutrition проконсультируйтесь со своим врачом.

3Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.