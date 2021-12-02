Коронавирус: помогут ли белковые вакцины справиться с пандемией?

Многообещающие кандидаты

На разработку белковой вакцины потребовалось много времени. Только в середине ноября американская фармацевтическая компания Novavax подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на допуск в ЕС белковой вакцины от коронавируса NVX-CoV2373. Подача соответствующей заявки в США запланирована на конец года. В начале ноября Novavax получила в Индонезии разрешение на экстренное применение ее вакцины. Заявки компании также рассматривают в Великобритании, Канаде и Австралии.

В настоящее время Novavax опережает конкурентов. Однако другие производители - индийская фармацевтическая компания Biological E и китайская Clover Biopharmaceuticals, англо-французский гигант Sanofi-GlaxoSmithKline, канадская компания Medicago и южнокорейская sk bioscience - готовятся в ближайшее время подать заявки на допуск своих белковых препаратов.

Белковые вакцины разрабатывают во многих странах, а в некоторых, таких как Россия ("ЭпиВакКорона"), Куба (Abdala) и Тайвань, их уже активно применяют в национальных кампаниях вакцинации.

Отличие белковых вакцин от векторных и мРНК-препаратов

Пептидные вакцины от коронавируса содержат крошечные частицы шиповидного белка коронавируса. Иммунная система реагирует на них намного быстрее, поскольку человеческому организму - в отличие от других вакцин - не нужно самому производить эти белки.

Вакцина Novavax не содержит убитый коронавирус. Вместо него в препарате использованы фрагменты шиповидного белка SARS-CoV-2, искусственно синтезированные в лаборатории с помощью технологии рекомбинантных наночастиц. Для этого насекомые (осенний армейский червь) были заражены вирусом с заранее встроенной частицей коронавирусного белка, благодаря чему их клетки стали "фабрикой" по производству вирусных протеинов. После этого белки были выделены из клеток насекомых и собраны в наночастицы, которые организм человека воспринимает как настоящий коронавирус и соответственно на него реагирует.

Поскольку полученные наночастицы, в отличие, например, от тех, которые использованы в мРНК-вакцинах, не содержат генетического материала, пептидные вакцины реже вызывают побочные эффекты. Однако ответная реакция организма на них слабее. Поэтому для усиления реакции на прививку в вакцину добавляют активные усилители, так называемые адъюванты. В Novavax адъювант состоит из наночастиц, состоящих из сапонины (экстракт мыльного дерева) и фосфолипидов (компонентов мембраны).

По мнению противников вакцинации, некоторые адъюванты, такие как соли алюминия, вредны для здоровья. Однако в соответствующих исследованиях не было обнаружено связи с серьезными побочными эффектами или аллергией.

Белковые вакцины требуют больше времени на разработку

До того, как пандемия коронавируса способствовала прорыву мРНК-препаратов, белковые вакцины считались особенно новаторской и отработанной технологией, говорит профессор Карлос Альберто Гусман, руководитель отдела вакцинологии и прикладной микробиологии Центра исследований инфекций имени Гельмгольца в Брауншвейге: "Белковые вакцины просто очень хорошо известны, обычно лучше переносятся и не вызывают больших вопросов. Недостаток заключается в том, что на их разработку уходит больше времени, чем на создание векторных или мРНК-вакцин".