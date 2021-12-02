Чт, 2.12.2021
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Юрий Хованский, видеоблогер

Коронавирус: помогут ли белковые вакцины справиться с пандемией?

ФОТО: Shutterstock/M-Foto

Белковые вакцины от коронавируса, которые скоро появятся на рынке, помогут ускорить вакцинацию во всем мире. Они могут стать альтернативой для тех, кто скептически относится к используемым сейчас препаратам.

Некоторые люди до сих пор не хотят делать прививку от коронавируса, поскольку не доверяют как эффективным новым мРНК-вакцинам компаний BioNTech/Pfizer и Moderna, так и векторным вакцинам, разработанным AstraZeneca и Johnson & Johnson. Часть скептиков ждет появления вакцины от коронавируса, созданной на основе белка, потому что эта технология очень надежно применялась в течение многих десятилетий для защиты от гриппа, столбняка или коклюша.

Первые белковые (или пептидные) вакцины от коронавируса, вероятно, будут одобрены в ЕС через несколько недель. Они тоже обеспечивают хорошую защиту от коронавируса, но вызывают меньше побочных эффектов, чем препараты, которые уже используются.

Белковые вакцины нужны для вакцинации в бедных странах

Белковые вакцины срочно необходимы для ускорения всемирной кампании вакцинации. Богатые страны в настоящее время заняты закрытием пробелов в вакцинации и бустерными прививками настолько, что слишком часто забывают: в государствах с низким уровнем доходов вакцинирована лишь малая часть населения.

Вакцины, созданные на основе белков, могут внести чрезвычайно важный вклад в борьбу с пандемией, потому что они сравнительно дешевы в производстве и их гораздо легче транспортировать и хранить при температуре от 2 до 8 °C, чем замороженные мРНК-вакцины. Кроме того, в ближайшем будущем появится возможность производить белковые вакцины в развивающихся странах с жарким климатом. Все это может оказаться очень полезным для кампаний вакцинации в регионах с неразвитой инфраструктурой.

Многообещающие кандидаты

На разработку белковой вакцины потребовалось много времени. Только в середине ноября американская фармацевтическая компания Novavax подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на допуск в ЕС белковой вакцины от коронавируса NVX-CoV2373. Подача соответствующей заявки в США запланирована на конец года. В начале ноября Novavax получила в Индонезии разрешение на экстренное применение ее вакцины. Заявки компании также рассматривают в Великобритании, Канаде и Австралии.

В настоящее время Novavax опережает конкурентов. Однако другие производители - индийская фармацевтическая компания Biological E и китайская Clover Biopharmaceuticals, англо-французский гигант Sanofi-GlaxoSmithKline, канадская компания Medicago и южнокорейская sk bioscience - готовятся в ближайшее время подать заявки на допуск своих белковых препаратов.

Белковые вакцины разрабатывают во многих странах, а в некоторых, таких как Россия ("ЭпиВакКорона"), Куба (Abdala) и Тайвань, их уже активно применяют в национальных кампаниях вакцинации.

Отличие белковых вакцин от векторных и мРНК-препаратов

Пептидные вакцины от коронавируса содержат крошечные частицы шиповидного белка коронавируса. Иммунная система реагирует на них намного быстрее, поскольку человеческому организму - в отличие от других вакцин - не нужно самому производить эти белки.

Вакцина Novavax не содержит убитый коронавирус. Вместо него в препарате использованы фрагменты шиповидного белка SARS-CoV-2, искусственно синтезированные в лаборатории с помощью технологии рекомбинантных наночастиц. Для этого насекомые (осенний армейский червь) были заражены вирусом с заранее встроенной частицей коронавирусного белка, благодаря чему их клетки стали "фабрикой" по производству вирусных протеинов. После этого белки были выделены из клеток насекомых и собраны в наночастицы, которые организм человека воспринимает как настоящий коронавирус и соответственно на него реагирует.

Поскольку полученные наночастицы, в отличие, например, от тех, которые использованы в мРНК-вакцинах, не содержат генетического материала, пептидные вакцины реже вызывают побочные эффекты. Однако ответная реакция организма на них слабее. Поэтому для усиления реакции на прививку в вакцину добавляют активные усилители, так называемые адъюванты. В Novavax адъювант состоит из наночастиц, состоящих из сапонины (экстракт мыльного дерева) и фосфолипидов (компонентов мембраны).

По мнению противников вакцинации, некоторые адъюванты, такие как соли алюминия, вредны для здоровья. Однако в соответствующих исследованиях не было обнаружено связи с серьезными побочными эффектами или аллергией.

Белковые вакцины требуют больше времени на разработку

До того, как пандемия коронавируса способствовала прорыву мРНК-препаратов, белковые вакцины считались особенно новаторской и отработанной технологией, говорит профессор Карлос Альберто Гусман, руководитель отдела вакцинологии и прикладной микробиологии Центра исследований инфекций имени Гельмгольца в Брауншвейге: "Белковые вакцины просто очень хорошо известны, обычно лучше переносятся и не вызывают больших вопросов. Недостаток заключается в том, что на их разработку уходит больше времени, чем на создание векторных или мРНК-вакцин".

К сожалению, крупные фармацевтические компании при разработке и тестировании белковых препаратов допускали ошибки, которых можно было избежать, и в результате потеряли месяцы. Но, появившись на рынке, белковые вакцины станут серьезными конкурентами уже использующимся векторным и мРНК-вакцинам.

Насколько эффективны белковые вакцины?

Об эффективности вакцины Novavax имеются разные данные. Как сообщила сама компания по результатам исследования в США и Мексике, общая эффективность препарата составила 90,4% - примерно как и у мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna.

В британском исследовании, проведенном позже, в период, когда распространялся альфа-вариант, эффективность Novavax составила 83 процента. В одновременном исследовании в Южной Африке эффективность против бета-варианта составила всего около 50 процентов. А с дельта- или мю-вариантами, наверное, результат выглядел бы еще хуже. Но если варианты коронавируса продолжат так агрессивно распространяться, эффективность всех существующих вакцин будет снижаться. Вот почему нужна бустерная прививка.

Двойная защита от SARS-CoV-2 и гриппа

Вакцину компании Novavax можно также использовать для комбинированной прививки, которая должна одновременно защищать от коронавируса и сезонного гриппа. Это может оказаться разумной стратегией, потому что тогда пациенту больше не придется делать перерыв между уколами и можно будет сделать прививку против обеих болезней одновременно.

Однако в ходе исследования вакцины от коронавируса и гриппа по-прежнему вводились двумя отдельными шприцами. По словам Гусмана, "недавно выпущенный препринт отчета о белковой вакцине NVX-CoV2373 компании Novavax является прорывом и представляет первое доказательство того, что вакцину от коронавируса можно вводить одновременно с вакциной против сезонного гриппа, не влияя на ее эффективность".

Белковые вакцины сыграют главную роль в глобальной вакцинации

Европейские страны по-прежнему привержены борьбе пандемией во всем мире, хотя сейчас они заняты собственными проблемами ввиду четвертой волны распространения вируса на континенте.

Темпы вакцинации в Африке ФОТО: DW

Так, Германия на данный момент выделила 107 миллионов доз вакцины международной программе равного доступа к лекарственным препаратам COVAX. Она, в свою очередь, уже поставила 144 странам более 504 миллионов доз вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna и BioNTech. В общей сложности ФРГ планирует поставить не менее 175 млн доз в развивающиеся страны. По данным министерства иностранных дел в Берлине, Германия является вторым по величине донором в мире.

Европейский Союз намерен бесплатно предоставить по крайней мере 500 млн доз вакцин, США пожертвовали около 252 млн доз. Однако в дополнение к существующим вакцинам в регионах со слабой инфраструктурой, вероятно, в скором будущем будут использовать и белковые вакцины. Novavax, например, уже пообещал COVAX более 1 млрд доз.

Как заявила компания, на первом этапе она будет производить 100 млн доз вакцины в месяц, позже - 150 млн доз. Большая часть первых партий вакцины пойдет в страны с низким уровнем доходов, и это было целью компании с самого начала, заявил глава Novavax Стэнли Эрк вскоре после подачи заявки в EMA на допуск вакцины к использованию в чрезвычайных ситуациях.


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