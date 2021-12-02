Видео ⟩ Эксперт: влияние омикрона на вакцины неизвестно

Он сказал, что первоначальной целью при разработке вакцин было достижение 50% эффективности. "В реальной жизни доступные вакцины оказались намного эффективнее. Но еще слишком рано говорить о том, как и насколько они будут эффективны против омикрона", - сказал Митенбергс.

"Важно помнить, что в настоящее время в Европе и Латвии преобладает дельта-вариант, и важно бороться с ним. Если мы сделаем это адекватно, это даст больше надежд, что существующие вакцины будут эффективными и против омикрона", - сказал представитель ВОЗ.

"Если будет введена бустерная вакцина, более вероятно, что нынешние вакцины будут в некоторой степени защищать и от омикрона. Мы не знаем, как изменится эффективность вакцины, вероятность, что она сохранится при бустерной вакцине будет выше", - прокомментировал он.

Не менее важно соблюдение установленных государством мер предосторожности.

Эва Юхневич, руководитель отдела проектов вакцинации Госслужбы здравоохранения, признала, что в настоящее время охват вакцинацией пожилых людей отличается. В возрасте от 60 до 69 лет хотя бы первую вакцину против Covid-19 получили 80% человек, а в возрасте от 70 до 79 лет - 76%.

Среди людей старше охват ниже и хотя бы первую дозу вакцины получили 65% населения в возрасте от 80 до 89 лет, и только 43% в возрасте 90 лет и старше.