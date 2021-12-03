Пт, 3.12.2021
Уже были предупреждения из Китая, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал об исключении Литвы из таможенных систем Китая
об исключении Литвы из таможенных систем Китая

Видео ⟩ В Эстонии роботы-курьеры встали в пробку из-за снегопада

ФОТО: twitter.com/arkhlikbez/

В Таллинне роботы-курьеры встали в пробку из-за снегопада и получателям, похоже, не пришли их заказы вовремя. 

Видео инцидента опубликовал в Twitter пользователь @arkhlikbez.  

Пользователей Сети развеселило это известие. Так, они начали предполагать возможные причины "ЧП" и шутить о том, как будущее не наступило, а "застряло". 

Как в сентябре этого года писал Rus.Postimees, в центре Таллинна теперь можно при помощи посылочных роботов Starship заказать на дом продукты. Плата за доставку товара посылочным роботом составляет 0,99 евро.

Электрические роботы могут вместить до трех сумок для покупок и являются экологически чистой альтернативой автомобилям и фургонам, помогая уменьшить заторы и загрязнение воздуха в городах. В зависимости от удаленности от магазина самоходный робот доставит товар за срок от получаса до часа.

Однако электрический робот не привозит товар в квартиру покупателя, поэтому робот не избавляет от необходимости хождения по лестнице.


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