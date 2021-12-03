Видео ⟩ В Эстонии роботы-курьеры встали в пробку из-за снегопада

Видео инцидента опубликовал в Twitter пользователь @arkhlikbez.

Пробка из роботов-курьеров в Таллине. pic.twitter.com/2VjEbgtW3X — Архитектурные излишества (@arkhlikbez) December 1, 2021

Пользователей Сети развеселило это известие. Так, они начали предполагать возможные причины "ЧП" и шутить о том, как будущее не наступило, а "застряло".

Будущее отступает когда выпадает снег😏 — Belaruka1917 (@Belaruka1) December 1, 2021

Восстание машин остановил снегопад — буду под одеялом с сериалом (@muzanikolaevna) December 1, 2021

Им надо впереди стаи гнать снегоуборщика робота — пiвнiчні лисички (@pol4rfox) December 1, 2021

Они даже умилительнее котиков)) — facepalm (@facepal60728610) December 1, 2021

Почему на летней резине ? — Aнатолий (@AyBurlachenko) December 1, 2021

Один отважный и упёртый робот, продолжает бороться — Анютка (@millipusya) December 1, 2021

Как в сентябре этого года писал Rus.Postimees, в центре Таллинна теперь можно при помощи посылочных роботов Starship заказать на дом продукты. Плата за доставку товара посылочным роботом составляет 0,99 евро.

Электрические роботы могут вместить до трех сумок для покупок и являются экологически чистой альтернативой автомобилям и фургонам, помогая уменьшить заторы и загрязнение воздуха в городах. В зависимости от удаленности от магазина самоходный робот доставит товар за срок от получаса до часа.