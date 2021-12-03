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Перед очередной покупкой новой компьютерной техникой часто возникает вопрос, что лучше приобрести – портативные компьютеры или стационарные. Однозначного ответа на этот вопрос нет. На первый взгляд может показаться, что стационарные компьютеры объемнее, и поэтому должны стоит дороже. Но нет! В век мобильности (даже во времена постоянных ограничений из-за пандемии Covid-19) портативные компьютеры имеют больше спроса у покупателей, и поэтому стоят больше. Но не все так просто!

Дело в том, что стационарные компьютеры – это совокупность различных компьютерных элементов, которые составляют в итоге цельный производительный агрегат. Что в него входит? Помимо основных составных частей, таких как монитор и системный блок, компьютер содержит в себе запоминающие и сетевые устройства, системы ввода и вывода, и так далее. Например, каждая модель имеет свой корпус и сплав материалов, которые могут иметь различную стоимость.

Следует также помнить, что цена компьютера и, следовательно, всех его составляющих зависит от «железных» характеристик. Например, для скорости необходима очень хорошая дуальная память, в которой кроме ее объема также принципиально важна скорость ее отклика на запись и чтение — от этого зависит ее быстродействие. Стационарные компьютеры – это свой "домашний офис". Здесь важно понимать его значение и целесообразность.

Портативные компьютеры, наоборот, являют собой компактное оборудование, но несмотря на всю свою компактность, могут быть такими же мощными агрегатами, как и стационарные. Просто свою «мощь и силу» они скрывают в одном небольшом корпусе. Поэтому зачастую, когда мы выбираем портативные компьютеры вместо стационарных, мы переплачиваем за компактность, мобильность, возможно, и красоту. Ноутбуки бывают несравненно красивы. Здесь очень важно определиться с целью использования вашего нового приобретения.

В любом случае и качественные стационарные, и портативные компьютеры стоят недешево. И если вы хотите сэкономить, или ваш бюджет не позволяет приобрести дорогую компьютерную технику, то вам нужно обратиться в интернет-магазин MDATA На сайте магазина вы найдете широкий ассортимент продукции по низкой цене с двухлетней гарантией. Вам не нужно бегать по физическим магазинам в поисках компьютера, и подвергать свое здоровье опасности. Сервис MDATA очень удобен, а предложения – самые выгодные. В разделе "восстановленная техника" вы найдете модели по еще более сниженным ценам, и на них вы также получаете гарантию качества.