В пятницу Латвию накроет метель
В пятницу, 3 декабря, в Латвии ожидается снег, во многих местах снегопад будет особенно сильным, а в некоторых - станет метелью, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 3 декабря, в Латвии ожидается снег, во многих местах снегопад будет особенно сильным, а в некоторых - станет метелью, прогнозируют синоптики.
Ночью местами ожидается мокрый снег и небольшой дождь, днем только снег, а в Курземе будет светить солнце. Дороги будут снежными и скользкими.
Когда центр циклона пересечет Латвию, подует ветер с изменчивым направлением. Ночью и утром на побережье Курземе ожидаются порывы северного ветра, утром и днем в Селии и Латгалии - юго-западного ветра со скоростью до 13-17 метров в секунду.
Температура воздуха ожидается от +1 до - 4 градусов, в Видземе днем столбик термометра опустится до -6 градусов, в пятницу вечером по всей стране похолодает.
В ближайшие сутки в Риге ожидается снег, иногда переходящий в метели. Ночью будет дуть медленный ветер, утром и днем - умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться около нуля.
Галерея: Снег в Латвии