В пятницу Латвию накроет метель

Ночью местами ожидается мокрый снег и небольшой дождь, днем ​​только снег, а в Курземе будет светить солнце. Дороги будут снежными и скользкими.

Когда центр циклона пересечет Латвию, подует ветер с изменчивым направлением. Ночью и утром на побережье Курземе ожидаются порывы северного ветра, утром и днем ​​в Селии и Латгалии - юго-западного ветра со скоростью до 13-17 метров в секунду.

Температура воздуха ожидается от +1 до - 4 градусов, в Видземе днем столбик термометра ​​опустится до -6 градусов, в пятницу вечером по всей стране похолодает.

В ближайшие сутки в Риге ожидается снег, иногда переходящий в метели. Ночью будет дуть медленный ветер, утром и днем ​​- умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться около нуля.