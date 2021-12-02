Внимание! ⟩ Мошенники начали рассылать и-мейлы от имени Swedbank и SEB
Латвийское учреждение по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий (IT) Cert.lv получило несколько вредоносных писем от банка SEB.
Латвийское учреждение по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий (IT) Cert.lv получило несколько вредоносных писем от банка SEB.
Cert.lv сообщила об электронных письмах в соцсети Facebook: "Мы получили несколько сообщений о новой волне вредоносных писем, по всей видимости, от SEB banka. Вложение к электронному письму содержит вирус AgentTesla, предназначенный для кражи паролей и другой конфиденциальной информации с устройства жертвы.
На этот раз мошенники рассылают электронные письма с домена seb.lv. Для броьбы с этим SEB banka защитил этот домен с помощью технологии DMARC, что означает, что серверы электронной почты, поддерживающие современные стандарты, будут автоматически фильтровать фишинговые письма и они не будут доходить до конечного пользователя.
Если вы все-таки получили электронное письмо, указанное на изображении, рекомендуем вам обратиться к своему IТ-администратору и запросить проверку DMARC".
Несколько пользователей соцсетей сообщили о мошеннических сообщениях от имени Swedbank.
Банк призывает игнорировать эти сообщения и удалить их.
"Призываем на нажимать на активную ссылку и точно не предоставлять какие-либо свои данные. Если вы все-таки сделали это, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с банком по телефону +371 67 444 444", - говорится в сообщении банка.
Текст в сообщении от мошенников: "Мы заблокировали ваш счет. Срочно пройдите по ссылке, или счет будет отключен, а средства - заморожены".
Labvakar @SwedbankLatvia ! pic.twitter.com/LMGvczOUMG— Oskars Ušpelis (@saabrs) December 2, 2021