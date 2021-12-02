Внимание! ⟩ Мошенники начали рассылать имейлы от имени Swedbank и SEB
Латвийское предприятие по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий (IT) Cert.lv получило несколько вредоносных писем от банка SEB.
Латвийское предприятие по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий (IT) Cert.lv получило несколько вредоносных писем от банка SEB.
Cert.lv сообщило об электронных письмах в соцсети Facebook: "Мы получили несколько сообщений о новой волне вредоносных писем, по всей видимости, от SEB banka. Вложение к электронному письму содержит вирус AgentTesla, предназначенный для кражи паролей и другой конфиденциальной информации с устройства жертвы.
На этот раз мошенники рассылают электронные письма с домена seb.lv. Для броьбы с этим SEB banka защитил этот домен с помощью технологии DMARC, что означает, что серверы электронной почты, поддерживающие современные стандарты, будут автоматически фильтровать фишинговые письма и они не будут доходить до конечного пользователя.
Если вы все-таки получили электронное письмо, указанное на изображении, рекомендуем вам обратиться к своему IТ-администратору и запросить проверку DMARC".
Несколько пользователей соцсетей сообщили о мошеннических сообщениях от имени Swedbank.
Банк призывает игнорировать эти сообщения и удалить их.
"Призываем на нажимать на активную ссылку и точно не предоставлять какие-либо свои данные. Если вы все-таки сделали это, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с банком по телефону +371 67 444 444", - говорится в сообщении банка.
Текст в сообщении от мошенников: "Мы заблокировали ваш счет. Срочно пройдите по ссылке, или счет будет отключен, а средства - заморожены".
Labvakar @SwedbankLatvia ! pic.twitter.com/LMGvczOUMG— Oskars Ušpelis (@saabrs) December 2, 2021