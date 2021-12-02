Внимание! ⟩ Мошенники начали рассылать имейлы от имени Swedbank и SEB

Cert.lv сообщило об электронных письмах в соцсети Facebook: "Мы получили несколько сообщений о новой волне вредоносных писем, по всей видимости, от SEB banka. Вложение к электронному письму содержит вирус AgentTesla, предназначенный для кражи паролей и другой конфиденциальной информации с устройства жертвы.

На этот раз мошенники рассылают электронные письма с домена seb.lv. Для броьбы с этим SEB banka защитил этот домен с помощью технологии DMARC, что означает, что серверы электронной почты, поддерживающие современные стандарты, будут автоматически фильтровать фишинговые письма и они не будут доходить до конечного пользователя.

Если вы все-таки получили электронное письмо, указанное на изображении, рекомендуем вам обратиться к своему IТ-администратору и запросить проверку DMARC".

Несколько пользователей соцсетей сообщили о мошеннических сообщениях от имени Swedbank.

Банк призывает игнорировать эти сообщения и удалить их.

"Призываем на нажимать на активную ссылку и точно не предоставлять какие-либо свои данные. Если вы все-таки сделали это, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с банком по телефону +371 67 444 444", - говорится в сообщении банка.