Фото ⟩ Лед в 5 см - достаточно или нет? В Эстонии из проруби извлекли рыбака

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаского отделения спасательного департамента. В 11:08 спасателям поступил вызов в район канала между карьером Аардлапалу и рекой Эмайыги, где сквозь непрочный лед в двадцати метрах от берега провалился рыболов. Потерявшего сознание мужчину спасателям удалось извлечь из проруби, они передали его медикам. Скорая помощь продолжила реанимировать рыбака и доставила его в тяжелом состоянии в больницу, где он скончался.

Место происшествия. ФОТО: Päästeamet

Руководитель спасательных работ Марек Кутсар сообщил, что толщина льда на канале составляет не более пяти сантиметров. "В нынешних погодных условиях лед еще не достиг безопасной толщины и любой, кто пытается на него выйти, подвергает себя смертельной опасности. По этой причине с сегодняшнего дня по всей Эстонии и введен запрет выходить на лед", - подчеркнул Кутсар. Он напомнил, что безопасная толщина льда начинается с 10 см.

Запрет нужен для того, чтобы предотвратить происшествия на воде и сохранить жизни людей. В отношении тех, кто выходит на лед вопреки запрету, могут быть возбуждены дела о проступках.