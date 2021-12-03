Пт, 3.12.2021
Cотровимаб лекарство, эффективное против омикрон-штамма Covid-19
лекарство, эффективное против омикрон-штамма Covid-19

В каких случаях после аварии лучше не вызывать полицию

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

С продолжением зимней погоды и ростом снежного покрова водителям стоит помнить, что не обязательно нужно вызывать полицию, если произошло небольшое ДТП. Вместо этого можно на месте заполнить согласованное сообщение и по возможности скорее освободить проезжую часть.

Таким образом, стражам порядка дается возможность выезжать на аварии, в которых действительно необходимо помощь полиции, кроме того,

не нужно будет ждать, пока полицейские оформят приоритетные вызовы.

Так можно сэкономить время как для себя, так и для других участников движения, и не создавать лишних пробок, напоминает Госполиция.

Согласованное сообщение можно заполнить в ситуациях, когда в ДТП вовлечены два транспортных средства, люди не пострадали, не нанесены повреждения имуществу третьих лиц, а у вовлеченных в аварию транспортных средств не появилось повреждений, из-за которых они не могут или им нельзя продолжать путь.

Согласованное сообщение можно заполнить и без присутствия полиции.

Однако, чтобы это можно было сделать, с собой всегда нужно иметь формуляр согласованного сообщения. Однако, если его нет под рукой в бумажном формате, это можно сделать и в электронном виде в мобильном приложении LTAB OCTA.


НАВЕРХ
Back