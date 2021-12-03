Лобовое столкновение на Рижской окружной: серьезно пострадали оба водителя

Движение полностью остановилось, образовалась километровая автомобильная колонна. Проехать могли только оперативные службы, которых на упомянутом участке дороге в то утро хватало. Медики, полицейские и даже пожарные поспешили на 26-й километр автородоги, где произошло столкновение автомобилей Toyota и Volkswagen.

Как передаче Degpunktā телеканала TV3 рассказал спасатель VUGD Андис Умулис, на месте происшествия было констатировано

лобовое столкновение двух автомобилей, в каждом из них было зажато по одному человеку.

ФОТО: Скриншот видео

Для их освобождения в дело пустили гидравлические инструменты, при помощи которых транспортные средства буквально разрезали, однако движение на этом участке было полностью блокировано более чем на час.

Как Toyota, так и Volkswagen были относительно новыми, и, несмотря на то, что передняя часть кузовов автомобилей была практически уничтожена,

водителей все-таки защитил целый арсенал систем безопасности.

Скорее всего, это спасло людей от летального исхода, но так или иначе, принимая во внимание скорости на шоссе, столкновение было достаточно мощным, чтобы пострадавшие получили довольно серьезные травмы.

ФОТО: Скриншот видео

"Были направлены две бригады медиков, позднее, оценив обстоятельства произошедшего и состояние пациентов, была привлечена и бригада врачей-специалистов. Всего пострадали два человека, они получили довольно тяжелые травмы - политравмы, то есть серьезные травмы нескольких частей тела. Пострадавшие были в сознании, им оказали помощь на месте, после чего доставили в медучреждение", - рассказала представитель NMPD Инга Витола.

У стражей порядка по данному ДТП есть много вопросов. Принимая во внимание состояние пострадавших, полноценно выслушать их показания пока что невозможно. Разыскиваются свидетели этой аварии или записи с видеорегистраторов. Полиция призывает делиться ценной информацией, позвонив по номеру телефона 110.