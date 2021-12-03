Омикрон-штамм: в Латвии проверяют восемь подозрительных образцов анализов

Как отметил руководитель Национальной референтной лаборатории Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Сергей Никишин, пока еще нельзя сказать, действительно ли новый штамм попал в Латвию, так как те же самые мутации имеются и у уже ранее распространенного британского варианта, или альфа-штамма.

Есть ли в образцах омикрон-штамм, может стать известно через четыре-пять дней.

Некоторые мутации вируса Covid-19 в омикрон-штамме при помощи реагентов могут установить и лаборатории, которые ежедневно проводят тесты реакции полимеразной цепочки. Проверяя положительные случаи, Centrālā laboratorija констатировала восемь подозрительных образцов, и в четверг они были направлены для проверки в Национальную референтную лабораторию RAKUS.

Никишин проинформировал, что в этих восьми образцах опасения вызывают две-три мутации, характерные для омикрон-штамма, однако те же самые мутации были и в открытом год назад британском штамме, который распространялся в Латвии в середине года.

Он допускает, что это может быть альфа или другие штаммы, но, принимая во внимание, что в Латвии в последнее время фактически констатировался только дельта-штамм, эти образцы уже считаются подозрительными.

По его словам, с момента открытия омикрон-штамма за неделю не поступило достаточно много информации, чтобы можно было сделать выводы о самом важном - является ли новый штамм более заразным и опасным. По наблюдениям, в Южной Африке он быстро стал доминирующим, однако утверждать, что то же самое произойдет в Европе, нельзя, добавил Никишин.