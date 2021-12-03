Выявлено 723 новых случая Covid-19. Умерли 16 человек

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте старше 90 лет.

12 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а четверо были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 407 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 316 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос до 587,3 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,2%. Было сделано 10 106 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 256 125 человек.

Вакцинация

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), к четвергу базовый курс вакцинации от Covid-19 прошли почти 1,2 млн жителей Латвии.

На сегодняшний день от Covid-19 привиты 1 279 627 человек, в том числе 1 199 855 прошли курс вакцинации, а 84 529 получили бустерную дозу.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1,882 млн человек, то есть первую вакцину от Covid-19 или однократную вакцину Johnson & Johnson получили не менее 67,99% населения Латвии, а завершили процесс вакцинации 63,7% населения, из которых 7,05% получили бустерную дозу.

Процесс вакцинации завершили 74,32% населения Латвии старше 18 лет и 72,58% населения старше 12 лет.

По данным НСЗ, в четверг вакцину от Covid-19 получили не менее 9646 человек, в том числе 897 человек привились первой дозой, 3055 человек получили вторую дозу, 5203 человека - третью дозу, а 491 человек был вакцинирован Johnson & Johnson.

На прошлой неделе в среднем ежедневно прививки получали 9838 человек, что меньше, чем во второй половине октября и в начале ноября.

Страны Балтии

Литва

В минувшие сутки в Литве выявлено 2040 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди умерших 11 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1295 пациентов с Covid-19 - почти столько же, как и сутками ранее, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей повысился и составил 860,4 случая. Этот показатель сокращался четыре недели подряд, а сегодня снова начал расти. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 9,9%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 476 тыс. человек, скончались от нее 6,8 тыс.

Эстония

За сутки в Эстонии сделано 5659 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 507 тестов. 341 человек с позитивным результатом теста не вакцинирован, а у 166 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 252 пациента с коронавирусом, скончались два человека.

214 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 163 пациента (76,2%) не вакцинированы, а у 51 пациента (23,8%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни.

Скончались два человека с коронавирусом, оба не были вакцинированы: 76-летний мужчина и 104-летняя женщина.